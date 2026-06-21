いまや世界でも指折りの人気を誇る日本人女子レスラーが、ヨーロッパ遠征で“神対応”。憧れのスーパースターを前に号泣する熱狂的なファンの姿が話題となっている。

【映像】日本人女子の“神対応”に熱狂キッズが号泣

日本時間21日に英カーディフで行われたWWEハウスショーに、日本人スーパースターのイヨ・スカイが参戦。花道ではこの日を待ち侘びた現地の熱狂的なユニバース（WWEファンの総称）がお手製のウェルカムボードを持って待ち構え、スーパースターとの交流を楽しんだ。

カタカナで「イヨ・スカイ」などと書かれたボードを持った少女も、イヨとの交流に無事成功。そしてイヨに会えたその瞬間、少女は感極まって涙してしまう。その様子をみたイヨは再び少女を抱きしめ、おでこにキス。そんな“神対応”をそっと見守っていた少女の母親も思わず涙腺が崩壊してしまい、泣きながら少女を優しく抱きしめていた。

一連の様子を投稿したWWEのイギリス公式アカウントは「これこそが全てなのです」と、スーパースターと少女の感動的やり取りを短い言葉で総括。投稿には瞬く間に1.3万件の“いいね”が押され、「私も女の子と同じ感情だ」「イヨ、あなたは最高だ」「WWEで最も純粋なベイビーフェイス」「イヨが彼女の最高の夜を完成させた」と絶賛のコメントが並んでいた。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved