サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグＥ組でドイツがコートジボワールに２−１で逆転勝ちで２連勝とし、決勝トーナメント進出を決めた。

１９９０年大会西ドイツ代表優勝メンバーのピエール・リトバルスキー氏が試合を振り返る。

リティの目

前半の途中からコートジボワールのペースになった。相手はフィジカルが強固で一対一が強く、カウンターに切れ味があった。スピードのある左サイドのＹ・ディオマンドの仕掛けから先制を許したが、ドイツは選手たちが連係して守ることができていなかった。

攻撃も右ウィングのサネがクロスや中へのドリブルで相手を脅かすことができず、あまり機能していなかった。軸となるはずのムシアラとビルツも見せ場は少なく、良かったのはボランチのヌメチャぐらいに感じた。

少し遅かったが、６０分にそのサネらを交代させ、ウンダフら３人を一気に投入して流れを呼び込んだ。ウンダフは点を取るためにはどこが一番良いポジションになるのか、かぎ分ける能力がある。同点弾は、アミリのクロスにタイミング良く走り込んでいた。

試合内容は良くなかったものの、最終的に逆転勝ちに成功し、チームのムードは盛り上がった。そこは大事なところだ。決勝トーナメント進出を決めたが、ナーゲルスマン監督は早くベストな１１人を見つけないといけない。