平愛梨「最高の景色を見に来ました」W杯観戦で現地入りを報告「勝利の女神だ」「最高のサポーター」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの平愛梨が6月20日、自身のInstagramを更新。「FIFAワールドカップ26」観戦のため、現地入りしたことを報告した。
【写真】夫はサッカー日本代表、美人妻の自撮りショット
夫でサッカー日本代表の長友佑都選手が「FIFAワールドカップ2026」に出場していることを受け、平は「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」と添えて、6月21日（日本時間）に行われた日本対チュニジア戦の開催地であるメキシコ・モンテレイを訪れたことを報告。平はワールドカップデザインのキャップを着用し、ハッシュタグで「＃私は元気です」と記していた。
なお、この試合では4対0で日本が勝利を収めた。
この投稿には「全力で応援しています」「最高にかっこいいパパを見届けてください」「勝利の女神だ」「最高のサポーター」といった反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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◆平愛梨、メキシコ・モンテレイに降臨
夫でサッカー日本代表の長友佑都選手が「FIFAワールドカップ2026」に出場していることを受け、平は「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」と添えて、6月21日（日本時間）に行われた日本対チュニジア戦の開催地であるメキシコ・モンテレイを訪れたことを報告。平はワールドカップデザインのキャップを着用し、ハッシュタグで「＃私は元気です」と記していた。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿には「全力で応援しています」「最高にかっこいいパパを見届けてください」「勝利の女神だ」「最高のサポーター」といった反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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