◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同４５位のチュニジアを４―０で下し、勝ち点４に伸ばした。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上の結果を残せば、決勝トーナメント（Ｔ）進出が確定する。

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日本と決勝Ｔ１回戦で対戦する可能性がある王国も日本の動向を気にしている様子だ。日本―チュニジア戦はブラジルで２１日午前１時の開始だったが、テレビで生中継された。

前半４分にＭＦ鎌田大地が２戦連発となる左足ヒール弾を決めた際には実況が「何て美しい得点なんだ！」と伝えれば、同３１分にＦＷ上田綺世が追加点となるミドルシュートを決めた際は「スーパーゴール！」と絶叫。「日本が終始、試合をコントロールし、圧倒的な勝利を収めた」と賞賛した上で、「もしラウンド３２でセレソン（ブラジル代表）が日本と対戦することになれば、大変な脅威となる」と早くも警戒していた。

ブラジルはＣ組の２位以上で決勝Ｔに進出すると、日本のいるＦ組の２位以上と１回戦で対戦する組み合わせとなっている。ブラジルがこのまま１位で１次リーグを突破するとＦ組２位の日本と対戦することになり、ベスト３２であいまみえる可能性は高い。日本との対戦が実現すれば、Ｗ杯では２００６年ドイツ大会以来。昨年１０月の親善試合では２―０から大逆転負けを喫している。

中継だけでなく、各メディアからも日本戦に関する記事が掲載され、スポーツ紙「ランセ！」電子版は、「Ｗ杯通算１０００試合目の記念すべきゲームで、日本が試合を支配し、チュニジアを圧倒。事実上、ラウンド３２進出を決めた」と記した。また、電子メディア「ｇｅ」は「日本が見事な組織力を発揮し、チュニジアを倒した」、「この大会のサプライズ候補ナンバーワン」と褒めた。