『魔法少女リリカルなのは』8年ぶり新作のPV解禁 新キャラ・篠宮マナ役は上坂すみれ
アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの8年ぶりとなる完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の新ビジュアル＆PV、新キャラ情報が発表された。力を求めて暗躍する魔人・篠宮マナ役は上坂すみれが担当する。
【動画】強そう！上坂すみれ演じる新キャラ 公開された『リリカルなのは』PV
解禁されたビジュアルには、先日公開されたビジュアルに、怪しい笑みを浮かべる謎の女性キャラクターの姿が新たに描き加えられ、その正体は篠宮マナ（CV：上坂すみれ）であることが明らかとなった。
また、「愛を捧ぐように撃ち抜け Gun Blaze」という印象的なキャッチコピーも添えられている。この言葉は、水樹奈々が歌うオープニングテーマ「CRIMSON BULLET」の歌詞の一節から引用されたもので、原作・都築真紀の熱い要望により採用されたもの。本作の世界観やテーマ性を象徴する、力強くも情熱的なメッセージとして、ビジュアル全体の印象を一層際立たせている。
あわせて公開となったPV第2弾では、新規カットをふんだんに盛り込んだ映像が展開されており、各キャラクターの置かれている状況や物語の片鱗を垣間見ることができる。さらに、今回が映像初登場となる篠宮マナとトワによる激しい戦闘シーンも収録されており、両者の関係性や対立の背景についても注目が集まる内容となっている。
アニメは、7月4日25時よりTOKYO MX、BS11にて放送され、初回放送は60分スペシャルとなる。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
■上坂すみれコメント
声優になる前からテレビで観ていた「なのは」の世界に参加できるなんて…！とっても光栄です！オーディション資料を読んだときから、わくわくが止まりませんでした。マナはかわいくも毒々しいオーラを放っていて、魅力的なキャラクターです。己の欲のためにあらゆるものを翻弄する彼女の活躍を、どうぞお楽しみに…！
【動画】強そう！上坂すみれ演じる新キャラ 公開された『リリカルなのは』PV
解禁されたビジュアルには、先日公開されたビジュアルに、怪しい笑みを浮かべる謎の女性キャラクターの姿が新たに描き加えられ、その正体は篠宮マナ（CV：上坂すみれ）であることが明らかとなった。
あわせて公開となったPV第2弾では、新規カットをふんだんに盛り込んだ映像が展開されており、各キャラクターの置かれている状況や物語の片鱗を垣間見ることができる。さらに、今回が映像初登場となる篠宮マナとトワによる激しい戦闘シーンも収録されており、両者の関係性や対立の背景についても注目が集まる内容となっている。
アニメは、7月4日25時よりTOKYO MX、BS11にて放送され、初回放送は60分スペシャルとなる。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
■上坂すみれコメント
声優になる前からテレビで観ていた「なのは」の世界に参加できるなんて…！とっても光栄です！オーディション資料を読んだときから、わくわくが止まりませんでした。マナはかわいくも毒々しいオーラを放っていて、魅力的なキャラクターです。己の欲のためにあらゆるものを翻弄する彼女の活躍を、どうぞお楽しみに…！
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