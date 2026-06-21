◇セ・リーグ 巨人3―5中日（2026年6月21日 東京ドーム）

巨人はまさかの逆転負けで2カード連続の負け越しとなった。3―0の8回にセットアッパーの大勢が4失点（自責0）。浦田の失策から失点を重ね、右腕は今季初黒星。橋上監督代行は「なかなか、チームを勝たすことができなかった、最後の締めくくりをしっかりできなかったのは、こちらの反省だと思います。本当にファンも含めて勝ち試合だったので申し訳なかったなと思います」と声を落とした。

3―0の8回から大勢が登板。無死一塁から鵜飼の二遊間へのゴロを二塁・浦田がファンブルした。弾いた打球が後方へ転がる間に一塁走者・岡林は三塁へ。浦田のプロ初失策からピンチを広げると大勢が中日の勢いを止められない。細川に右前適時打、代打・阿部に逆転となる右前2点打を許すなど絶対的セットアッパーがまさかの2/3回でプロ初の4失点（自責0）を喫した。

ミスから逆転負けを許した橋上監督代行は「やはりしっかり守ることは今のチームの基本ですからね。もちろんミスしようと思って守ってる人、選手はいませんから。ミスもつきもんの野球ですから、なんとかミスに関しては反省をしながら、少しずつやっぱり0に近づけていくってね、それは練習をしながらしていくっていうのは、チーム全体であることだという風に思ってます」と話した。

泉口は2カ月半ぶりの4号ソロを含む3安打2打点。「状態はやっぱり少しずつでも良くなってきてますんで、今日の内容を見る感じでは、次のカードからまたさらにちょっと楽しみだっていう風に。本人も少しずついい感覚を取り戻してきてるような感じはしますので、それはチームにとっても、本人にとっても非常に大きいと思いますので、そこは次回また楽しみだと思います」と期待した。

この日から甲斐が今季初昇格。大城、岸田、小林の捕手4人登録になるが、「キャッチャー登録の選手が2人（大城と岸田）頭から行ってますので、実質そのキャッチャー3人ではなかなか足らなくなる可能性があるので、そういったことを踏まえての4人目の甲斐選手です」と説明した。