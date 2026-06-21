今季自己最高のシーズンを送ったコリン・ギレスピーがサンズと再契約へ

6月21日（現地時間20日）。フェニックス・サンズの制限なしFA（フリーエージェント）、コリン・ギレスピーが4年4800万ドル（約77億2800万円）で再契約を結ぶ意向だと『ESPN』が報じた。

ギレスピーの代理人たちは、先週末に各チームが自チームのFAたちと交渉できるようになったことを受け、サンズのエグゼクティブたちと契約交渉を行なってきたと同メディアが報じている。

今シーズン。サンズは新任ジョーダン・オットHC（ヘッドコーチ）の下でリーグ下位予想の下馬評を覆し、ウェスタン・カンファレンス7位の45勝37敗をマーク。プレーイン・トーナメントで第8シードを獲得し、2年ぶりのプレーオフ出場も果たした。

デビン・ブッカーやディロン・ブルックス、ジェイレン・グリーンらを擁するチームで、ギレスピーは貴重な働きを見せた。ドラフト外からはい上がった185センチ88キロのポイントガードは、キャリア3年目でいずれも自己最高となる平均28.5分12.7得点4.1リバウンド4.6アシスト1.2スティールに加え、3ポイントシュート成功率40.1パーセント（平均2.9本成功）をマーク。

プレーオフでは第1シードのオクラホマシティ・サンダー相手に4戦全敗となったが、26歳のガードはシリーズ平均28.5分10.5得点5.0リバウンド3.8アシスト1.3スティールに3ポイント成功率40.0パーセント（平均2.5本成功）と気を吐いた。

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