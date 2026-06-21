中島健人も大興奮！『プロフェッショナルランキング』2時間SPは「日本の最強アニメソングBEST100」

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『プロフェッショナルランキング』2時間SPが6月22日よる8時55分から、世界41の国と地域の歌手やミュージシャン、音楽プロデューサーや作曲家など、音楽のプロ166人が投票し、番組独自のランキングを作成した「日本の最強アニメソングBEST100」が2時間スペシャルで放送される。

■世界中で愛されるアニメソング！海外のプロならではコメントにも大注目！

原作が世界累計発行部数6億部を突破し、世界中でアニメが放送・配信されている『ONE PIECE』や、第75回アカデミー賞長編アニメ賞を受賞したスタジオジブリ制作のアニメーション映画『千と千尋の神隠』」、「2025年世界で最も聴かれた日本の楽曲」第1位に輝いた『ダンダダン』オープニングテーマ「オトノケ」など、世界規模で大ヒットを記録する作品・楽曲が堂々のランクイン。

一方、実は長い間海外で人気だという懐かしのアニメも続々登場！ 1963年、日本アニメで初めて海外進出を果たし、『ASTRO BOY』の名でアメリカにて大ヒットした『鉄腕アトム』や、主題歌に実は英語カバーバージョンがある『キン肉マン』など、海外で人気を集めた理由も紹介される。

世界のプロが選んだ「日本の最強アニメソングランキング」その頂点に輝くのは一体どの曲なのか!?

■アニメオタクの中島健人も大興奮！最強アニメソング登場でスタジオは大盛り上がり！

昭和の名作アニメから、令和のアニメブームをけん引する話題沸騰のアニメまで、世代を超えて愛されるアニメソングが続々登場。『ポケットモンスター』『ドラゴンボール』など伝説的アニメが登場すると、スタジオも大興奮。

特に、芸人界随一のアニメオタク・マヂカルラブリーに負けない興奮を見せたのが、実は大のアニメ好きだという中島健人。ケンティーの普段は見られないオタクな一面から終始目が離せない。

また、収録後に「これまでの収録の中で今回が最も多く歌った！」と話した坂上忍は、『宇宙戦艦ヤマト』『キューティーハニー』『あしたのジョー』『アタックNo.1』など懐かしのアニメをゲストのアンミカとともにハイテンションで熱唱。その様子に初共演の早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）も思わず「坂上さんって楽しい方なんですね！」とコメント。終始大盛り上がりの2時間SPとなっている。

■坂上忍＆中島健人コメント

■坂上忍 コメント

今回は意外と自分たちの世代のアニソンがいっぱいランクインしていたのがびっくりだったのと、世界の方々が選んだアニソンのランキングということで色んな発見がありつつ、1位のアニメソングには思わず納得でした。僕も初めてこのアニソンを聴いたときの衝撃がすごかったので。あとはこの番組が始まって以来、今回は最も多く歌いましたね！僕の歌うアニメソングを知っているお仲間（アンミカさん）がいてくださったのも良かったです。

■中島健人 コメント

僕らの世代って70年代、80年代、90年代のアニメもわかりますし、2000年代、2010年代、2020年代のアニメもわかるちょうど真ん中の世代なんだと思います。幼いころから大好きだった『鉄腕アトム』の主題歌は聴くだけで日本の文化を感じられて嬉しくなりましたし、日本のアニメの力の凄さを感じられた2時間でした。

■番組情報

TBS『プロフェッショナルランキング』2時間SP

06/22（月）20:55～22:57

チェアマン：坂上忍

プレゼンター：中島健人

レギュラーパネラー：藤本美貴

スタジオパネラー（※50音順）：アンミカ、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、マヂカルラブリー

(C)TBS

■関連リンク

『プロフェッショナルランキング』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/professionalranking/