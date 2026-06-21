【W杯2026】上田綺世が父の日に2得点 モデル妻がメッセージ 0歳我が子はパパのアクスタ握りしめ
サッカー日本代表FW・上田綺世の妻でモデルの由布菜月が21日、自身のインスタグラムを更新し、父の日＆パパの活躍を祝福した。
【写真】上田綺世の妻・由布菜月がメッセージ 0歳我が子の姿も
「サッカー FIFAワールドカップ2026」日本代表対チュニジア戦は、4対0で日本が完勝。上田は2ゴール、1アシストの大活躍だった。
さらに、この日は父の日。由布は「初めての父の日 いつもありがとう！そしておめでとうー!!」とつづり、我が子がパパのアクリルスタンドを握りしめる姿を公開した。
第1子が今年誕生したばかり。ファンからは「父の日に2点決めるパパかっこよすぎ」「記憶に残るゴールになりましたね」「嫁と娘に2得点捧げるパパ最高です」など、多数の声が寄せられている。
【写真】上田綺世の妻・由布菜月がメッセージ 0歳我が子の姿も
「サッカー FIFAワールドカップ2026」日本代表対チュニジア戦は、4対0で日本が完勝。上田は2ゴール、1アシストの大活躍だった。
さらに、この日は父の日。由布は「初めての父の日 いつもありがとう！そしておめでとうー!!」とつづり、我が子がパパのアクリルスタンドを握りしめる姿を公開した。
第1子が今年誕生したばかり。ファンからは「父の日に2点決めるパパかっこよすぎ」「記憶に残るゴールになりましたね」「嫁と娘に2得点捧げるパパ最高です」など、多数の声が寄せられている。