サッカー日本代表のイメージ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　サッカー日本代表FW・上田綺世の妻でモデルの由布菜月が21日、自身のインスタグラムを更新し、父の日＆パパの活躍を祝福した。

【写真】上田綺世の妻・由布菜月がメッセージ　0歳我が子の姿も

　「サッカー FIFAワールドカップ2026」日本代表対チュニジア戦は、4対0で日本が完勝。上田は2ゴール、1アシストの大活躍だった。

　さらに、この日は父の日。由布は「初めての父の日　いつもありがとう！そしておめでとうー!!」とつづり、我が子がパパのアクリルスタンドを握りしめる姿を公開した。

　第1子が今年誕生したばかり。ファンからは「父の日に2点決めるパパかっこよすぎ」「記憶に残るゴールになりましたね」「嫁と娘に2得点捧げるパパ最高です」など、多数の声が寄せられている。