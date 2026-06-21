2週間前に保護した時は威嚇の凄かった3兄弟猫。保護主さんの優しさと、メスの子猫が仲間入りしたことで驚きの変化が起こったのだそう。

コメントでは「安心できる場所ってわかって良かった」「すっかり兄妹のよう」といった声が届いています。

【動画：シャーシャーと威嚇がすごかった保護子猫たち→約２週間が経つと…まるで別猫のような"変化"】

ひまわりちゃんが仲間入り

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』にアップされたのは、保護猫たちの心温まる姿。

東京都多摩市で保護猫活動をしている保護主さんの元には、通称「屋台兄弟」といわれる「やきそば」くん「じゃがバタ」くん「からあげ」くんがいるのだそう。

ケージの中の屋台兄弟を覗いてみると、あれ？ 4匹いるようですが……？

なんでも同じく保護猫の「ひまわり」ちゃんが一緒に過ごすようになったのだとか。ぎゅうぎゅうにくっついて、最初から兄妹のような仲睦まじい様子だったといいます。

からあげくんとひまわりちゃん、同じハンモックで過ごしている様子を見せてくれることも。仲良しで見ていてホンワカします。

屋台兄弟の変化

やきそばくんは保護主さんがナデナデすると、コロンっと転がって気持ちよさそうにしていたのだそう。

からあげくんも威嚇が落ち着き、じゃがバタくんもナデナデしていたら喉をゴロゴロ鳴らしてくれたのだとか。

保護したばかりの時はシャーシャー猫だったという屋台兄弟。

それがゴロニャン猫になったのは、保護主さんが安心できる場所を作ってくれたことが大きいのだと筆者は感じました。

また、ひまわりちゃんといっしょに過ごしていることも変化の理由なのかもしれません。

本当の兄妹のよう

オヤツの時はひまわりちゃんが1番積極的なのだとか。ハンモックから身を乗り出してモグモグしたといいます。

からあげくんも美味しそうにオヤツを食べていたそう。

やきそばくんは、じゃがバタくんが横でオヤツを食べていても熟睡。保護主さんの元がリラックスできる場所という証拠なのでしょうね。

コメントでも「私の兄弟ですけど？ みたいにメンズに囲まれてるひまわりさん可愛すぎる」「変わり様に感激です。みんな良かったね」と4匹の子猫を見守る声が多く届いていました。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護猫たちがずっとのおうちへ縁が結ばれるまでの様子を見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。