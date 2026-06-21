キャットハウスといえば、くつろいだり寝たりする場所のイメージですが、どうやら違う猫さんもいるようで…。想定外の使い方に飼い主さんも困惑したそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で5万再生を突破し、「色んな使い方がありますね」「かわいすぎる」「間違ってないと思ってるのが余計可愛い」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫がキャットハウスの中でくつろぐと思ったら…まさかの『使い方』と『表情』】

使い方間違ってるよ？

TikTokアカウント「くみんとうこんとはっかく」に登場したのは、エキゾチックショートヘアの「はっかく」ちゃん。投稿されたのは、キャットハウスを独特な使用方法で楽しむはっかくちゃんの様子です。

飼い主さんいわく、はっかくちゃんはとても好奇心が旺盛なのだとか。だから、ゆりかごのような形をしたキャットハウスを見ると、違う使い方を思いついたのでしょう。ある日、はっかくちゃんは飼い主さんもビックリの使い方で、キャットハウスを満喫していたといいます。

猫さんが誇らしげなら、それが正解である

その使い方とは、中に入ってくつろぐのではなく、上に乗ってブランコのように楽しむ方法。左右に揺れるキャットハウスにしっかりと乗り、まるでサーカスの劇団員さんのように巧みに乗りこなしていたそうです。

しかも、乗りながら飼い主さんを見つめてきたかと思うと、「朝飯前にゃ」と言わんばかりのドヤ顔をしていたそう。その表情からは「これがキャットハウスの正しい使い方にゃ！」と言っているようにも見えます。あまりにも誇らしげな表情をしていて、ついつい笑ってしまいました。

実は一度も中に入ったことがない？

ちなみに飼い主さん宅で暮らす他の2頭の猫さんたちは、ちゃんとキャットハウスの中に入ってくつろいでくれるそう。そんな2匹の姿を見ているはずなのですが、はっかくちゃんだけは一度も中に入ったことがないそうです。はっかくちゃんにとって「キャットハウス＝揺らして楽しむもの」という認識なのかもしれませんね。

飼い主さんに見せつけるかのようにキャットハウスを乗りこなし、100点満点のドヤ顔を披露したはっかくちゃん。好奇心旺盛なはっかくちゃんならではの使い方で、これからもキャットハウスを使いこなすことでしょう。

間違った使い方をしても誇らしげなはっかくちゃん。そのドヤ顔を見たTikTokユーザーからは「サーカス入団希望だよね♡」「ブランコも好きそう」「めちゃ可愛いです笑」「地味にドヤ顔してるのジワる」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「くみんとうこんとはっかく」では、今回ご紹介したはっかくちゃんに加え、エキゾチックショートヘア・ロングヘアの「くみん」ちゃん、「うこん」ちゃんの姿も投稿されています。

はっかくちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「くみんとうこんとはっかく」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。