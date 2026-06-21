ワン・ダイレクション（1D）のハリー・スタイルズ（32）が、2023年に「Love On Tour」を終えた後の孤独と、そこから得た教訓について明かした。3月に4作目のアルバム「Kiss All The Time. Disco, Occasionally」をリリースしたハリーは、5月から「Together, Together」ツアーで世界を回っているが、前回のツアー終了直後は自身の状況に対処するのに苦労したという。



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ポッドキャスト「Q With Tom Power」に出演したハリーは、当時をこう振り返る。「友達と新年を過ごす予定だったけど、イタリアでひどい体調不良に陥り、結局一人で新年を迎えたんだ。長い間感じたことのないほどの孤独で、それは美しい感覚でもあった」



ハリーは、ファンや世間が抱く「完璧な自分」というイメージに応えきれず、常に「自分に不足を感じていた」と告白する。多忙な日々の中で、週末の誘いやパーティーを断り続けるうちに「世界から自分を閉ざしてしまった」と感じた時期もあったそうで、「自信がない状態で批判を受けると、まるで爪が食い込んで引き裂かれるような気分になる。でも、自分に対する確固たる自信があれば、言葉に打ちのめされることはない」と語る。



現在、ミュージシャンのレニー・クラヴィッツの娘女優のゾーイ・クラヴィッツと婚約と報じられているハリーは、スポットライトから離れ、退屈な時間を過ごしたことが自分にとって良い転換点だったと考えているという。



「家で感情をじっくり見つめる時間があったおかげで、今は前よりもはるかに健全な精神状態にある」と語るハリー。孤独の中で自分自身と向き合った結果、ネガティブな反応を恐れて引きこもるのではなく、外の世界と積極的に関わり、そこで出会う素晴らしい人たちとの時間を大切にできるようになったという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）