７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の２日目が神奈川・平塚で開催され、２試合の実戦形式が行われた。

今春の東京六大学リーグ戦で首位打者を獲得した早大・徳丸快晴外野手（２年＝大阪桐蔭）は、２試合に出場して３打数２安打１本塁打をマーク。１試合目の３回裏には、仙台大・大城海翔投手（３年＝滋賀学園）の直球を捉えて、左翼スタンド中段にソロ本塁打を放った。

２試合目の１回裏には上武大・木口永翔投手（４年＝筑陽学園）の１４５キロの直球を右前にはじき返して、代表入りへ猛アピールに成功した。

リーグ戦で打率３割８分８厘をマークし、好調を維持したまま臨んだ選考合宿。結果を残せた要因については「無理に引っ張りにいかずに、２打席ともファーストスイングで捉えられたので良かったです」と笑顔で振り返った。

大学日本代表に選出されれば、高校時代に続き２度目の代表入りとなる。「消極的にならずに、バットをどんどん振っていって結果を残せれば」。持ち味である打撃をアピールし、“代表切符”をつかみにいく。