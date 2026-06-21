「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

日本はチュニジアに４−０で大勝し、今大会初白星を挙げて１勝１分けの勝ち点４とし、２位につけた。前半に鎌田大地（クリスタルパレス）が先制し、上田綺世（フェイエノールト）が追加点。後半に伊東純也（ゲンク）が加点し、再び上田が決めた。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が分析した。

◇ ◇ ◇

申し分のない試合だった。早い時間に先制したことで、落ち着いてゲームを運べた。守り切るわけではなく、２点目も取れた。後半の最初の方はうまくいなかったが、相手にボールを持たせている中でも攻撃に行き続けたことは評価できる。

上田は思い切りがいい。最初のゴールは、１発目に打ちたいなと思ったけど打てなかった。そこで少し角度をつけたから、ＧＫは反応が遅れ、ボールに届かなかった。シュート練習もよくやっているように、あの距離からでも打てる選手。技術もしっかりとしていた。

上田の２点目には技術に加え、強さも集約されていた。走り込みにしても膨らむようにしたので、前にヘディングというイメージだったと思うが、ボールが伸びた中で、後ろに力を注ぎながらゴールまで持っていくのは難しい。

そもそも右足でも左足でも取れる選手で、フリーになる動き方も成長し続けている。オランダに行って、起点になるときの体に当てるうまさも身につけ、リーグ得点王で自信をつけた。前回大会の悔しい思いを晴らす準備もしているから、結果が出ている。

鎌田の先制点はＧＫから右に出し、そこから縦に出すという攻撃の形がよかった。縦に出している隙にフリックして次の選手、さらに次の選手という厚みも出た。みんながイメージした通りの形で、崩しが良かった。

縦パスを入れるときに鎌田がフリックして、上田にボールが入った時に、田中は鎌田を追い越して前に出て行っていた。そこで上田は右を使わず、真ん中の田中を使い、それを速くしたことによって中村がフリーになれ、その間に鎌田が上がってきた。３人目がしっかり動いたことが１点目を呼んだ。

先制点が相手に与えたダメージは大きかったが、日本の守備陣に与えた安心感の方が大きいかもしれない。リスクがあると、何でも思い切りできない。思い切りを出すためにも、１点がある安心感は全然違うからだ。

伊東の得点も効いた。田中が下がってビルドアップしたところで、チュニジアのずれを生むことができた。相手を走らせていたからこそ、真ん中が空いたところを田中は逃さなかった。上田も伊東の位置を見てフリックして、裏へ落とした。ゴールまでのイメージが、みんなでしっかり出たシーン。守り切ってもいい、ゆっくり試合を運んでもいいという中で、いつでも取れる準備をして取った得点だ。

オランダ戦からスタメンはある程度は代えると思っていた。板倉にしても冨安にしてもけが明けで、調子を上げにいくときにどこで使うのかと思っていたが、ここで最初から使ったのは全体を通して見ている。冨安は活躍したし、板倉も安定していた。鎌田も前に行って結果を出し、田中も何をすべきかができていた。森保監督が信頼を持って送り出し、だれを選んでもいけるということを証明した。層の厚さを示した。

２戦目というのは難しく、初戦の結果によってどうしていくかを替えなくてはいけない。相手がどういう対策をしてくるかも分からない。状況がいろいろと変わる中、チームの持って行き方が難しい２戦目でこういう試合運びができたのは、日本の力がついたということ。チュニジアは監督が交代して、メンタルが強く前向きになっていたところで、日本の早い時間の得点が相手の心を折り、勢いづかせなかった。

スウェーデンはオランダに１−５で負けて、守備の修正をしてくるだろう。日本に対しても対策を練ってくる。それはチュニジアよりも強固だ。試合が始まってからどう対応するか。しっかり見て戦う点ではチュニジア戦と変わらない。

少なくともチュニジア戦よりは難しい試合になる。スウェーデンは守って、攻撃では軸となるイサクとヨケレスで何とかできる。そういう点で、チュニジアには２人のような選手はいなかった。１人で抑えられないのであれば２人で抑える。２人でいくのであれば３人目のカバーがポイント。連係の部分を、チュニジア戦よりもしっかりやっていかなくてはならない。