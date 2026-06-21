Mrs. GREEN APPLE、“チーム・ミセス”で獲得した「5つの賞」【MAJ2026】
Mrs. GREEN APPLEが、13日に授賞式が行われた国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、昨年に続き2年連続で「最優秀アーティスト賞」を受賞。このほか、楽曲、クリエイター、ファン、スタッフに贈られる5つの賞を受賞し、“チーム・ミセス”としての存在感を見せつけた。
【ショート動画】「ありがとー！」MAJ受賞に喜び、オフショット
主要6部門のひとつである「最優秀アーティスト賞」のほか、配信・発売日に関わらず全楽曲を対象とした「最優秀J-POPアーティスト賞」。そして楽曲制作を手掛ける大森元貴（Vo/Gt）が、「クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC」を受賞した。
昨年デビュー10周年を迎えたミセスの躍進は、とりわけ目覚ましかった。新たな代表曲のひとつとなった「ライラック」がけん引し、オリコン史上初のストリーミング総再生数100億回に到達。次々に歴代1位を樹立し、ストリーミング時代の寵児となった一方で、フィジカルも大ヒット。アニバーサリーベストアルバム『10』は自身初のミリオン（25年12月22日付）を達成。昨年末発表の「オリコン年間ランキング 2025」では、「アーティスト別セールス部門 デジタルランキング」で2年連続1位を獲得し、史上初の100億円超えを記録するなど、デビュー10周年の節目の年に多くの記録を残した。
なおミセスは同アワードの対象期間中、「クスシキ」「天国」「breakfast」「GOOD DAY」「lulu.」など新曲を続々と発表。さらに大森はソロ名義でもアルバム『OITOMA』を発売しており、全ての楽曲の作詞・作曲・プロデュースを担当。それらヒットの功績も受賞につながった。
プロデューサーも務める大森は、作品のアートワークやミュージックビデオのアイデアなど、音楽にまつわるすべての要素を担いつつ“チーム・ミセス”を先導している。もちろんライブ演出にも深く関わっており、とくに観客が度肝を抜かれたのが昨年開催したツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」だった。
全国5大ドームの会場で、高さ約20メートル＆重さ約100トンの“バベルの塔”を表現。巨大な塔がステージから客席に向かってじわじわとせり出す仕組みを導入し、規格外のセットで物語を表現した。その演出が、「最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会」（PMGA／日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記）を受賞した。
授賞式には、ミセスの活動に関わる「Project-MGA」ゼネラルクリエイティブディレクターの大田高彰氏が登壇。スピーチでアメリカ、フランス、カナダ、日本の4ヶ国から6人のデザイナーと一緒にステージをつくりあげたこと。そして「アーティストの無茶振りに応えて新しい技術を作り上げて、偉業を成し遂げた日本ステージさん」と、同ライブの技術スタッフに感謝を述べ、ミセスの表現が多くの才能と共に作り上げられていることを伝えていた。
また、アーティストを支えるファンダムの熱量をたたえる「ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」を受賞したことも大きな成果となった。
昨年10月に「フェーズ3」開幕時期を宣言する会見を実施し、ファンにバンド活動の方向性を提示。引き続きメンバー3人は、楽曲を発表してライブ活動を積極的に行い、バラエティ番組にも出演。さまざまなツールを使ってファンと交流も続けている。昨年11月に公開したドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の豊島圭介監督は、過去のオリコンニュースのインタビューで「彼（大森元貴）は、ファンとの距離感をすごく考えていて、僕には想像がつかないほどの深度で考えていることだったりする」とコメントしていた。
活動の“主語”が大きくなり、チームの規模もますます拡大している。それでも、フェーズ3を発表した会見で話していた「誰も置いていかないエンタメをやっていこう」という大森の意志と目標がファンに伝わっていると、今回の受賞で証明された。
同授賞式で大森は、華やかなステージに立ちながらも「明日も我々はレコーディング」「粛々と、浮き足立たずに制作していけたらなというのは変わらず思います」などとコメントしていた。すでに2029年までの構想を発表しており、9月30日には新アルバムを発売。3年ぶりのアリーナツアーも予定している。“チーム・ミセス”が今後もどんな表現を見せていくのか、前人未到の挑戦は続く。
【ショート動画】「ありがとー！」MAJ受賞に喜び、オフショット
主要6部門のひとつである「最優秀アーティスト賞」のほか、配信・発売日に関わらず全楽曲を対象とした「最優秀J-POPアーティスト賞」。そして楽曲制作を手掛ける大森元貴（Vo/Gt）が、「クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC」を受賞した。
なおミセスは同アワードの対象期間中、「クスシキ」「天国」「breakfast」「GOOD DAY」「lulu.」など新曲を続々と発表。さらに大森はソロ名義でもアルバム『OITOMA』を発売しており、全ての楽曲の作詞・作曲・プロデュースを担当。それらヒットの功績も受賞につながった。
プロデューサーも務める大森は、作品のアートワークやミュージックビデオのアイデアなど、音楽にまつわるすべての要素を担いつつ“チーム・ミセス”を先導している。もちろんライブ演出にも深く関わっており、とくに観客が度肝を抜かれたのが昨年開催したツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」だった。
全国5大ドームの会場で、高さ約20メートル＆重さ約100トンの“バベルの塔”を表現。巨大な塔がステージから客席に向かってじわじわとせり出す仕組みを導入し、規格外のセットで物語を表現した。その演出が、「最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会」（PMGA／日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記）を受賞した。
授賞式には、ミセスの活動に関わる「Project-MGA」ゼネラルクリエイティブディレクターの大田高彰氏が登壇。スピーチでアメリカ、フランス、カナダ、日本の4ヶ国から6人のデザイナーと一緒にステージをつくりあげたこと。そして「アーティストの無茶振りに応えて新しい技術を作り上げて、偉業を成し遂げた日本ステージさん」と、同ライブの技術スタッフに感謝を述べ、ミセスの表現が多くの才能と共に作り上げられていることを伝えていた。
また、アーティストを支えるファンダムの熱量をたたえる「ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」を受賞したことも大きな成果となった。
昨年10月に「フェーズ3」開幕時期を宣言する会見を実施し、ファンにバンド活動の方向性を提示。引き続きメンバー3人は、楽曲を発表してライブ活動を積極的に行い、バラエティ番組にも出演。さまざまなツールを使ってファンと交流も続けている。昨年11月に公開したドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の豊島圭介監督は、過去のオリコンニュースのインタビューで「彼（大森元貴）は、ファンとの距離感をすごく考えていて、僕には想像がつかないほどの深度で考えていることだったりする」とコメントしていた。
活動の“主語”が大きくなり、チームの規模もますます拡大している。それでも、フェーズ3を発表した会見で話していた「誰も置いていかないエンタメをやっていこう」という大森の意志と目標がファンに伝わっていると、今回の受賞で証明された。
同授賞式で大森は、華やかなステージに立ちながらも「明日も我々はレコーディング」「粛々と、浮き足立たずに制作していけたらなというのは変わらず思います」などとコメントしていた。すでに2029年までの構想を発表しており、9月30日には新アルバムを発売。3年ぶりのアリーナツアーも予定している。“チーム・ミセス”が今後もどんな表現を見せていくのか、前人未到の挑戦は続く。