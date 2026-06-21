お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）が21日、自身のSNSを更新。サッカーW杯1次リーグF組の日本−チュニジア戦を現地で観戦したことを報告。ネット通販での痛恨ミスやスタジアムで遭遇した大物タレントとの3ショットなどを公開した。

盛山は試合開始前にXを更新。「ネットでハチマキを買うときはよくみて買いましょう」と書き始め、ユニホームに法被、ハチマキを巻いたサポーターコーデを公開。「『必勝』のつもりやってんけど。まぁニュアンスそこまで間違ってないからええか」と「合格」と書き込まれたハチマキ姿を披露した。

また、試合終了後に投稿したインスタグラムでは「ワールドカップ現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！」と報告。「大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援。チャントを歌いまくって声が枯れました」と日本の勝利に大興奮したことを明かした。

さらにハッシュタグでは「#そしてヒデさんとバッタリお会いしました」「#中田のヒデさんではなく中山のヒデさん」と付け加え、タレントの中山秀征とスタジアムで遭遇したことを報告。3ショットを公開し、「#遭遇した瞬間びっくりして勢いで“ヒデさん！！”と大きく声を出してしまったので」「#僕の席の周りの日本人が“中田きてるぞ！？”と少しざわついてました」とユーモアたっぷりに続けた。

フォロワーからは「芸人としては合格」「かわいい」「気持ちは伝わるから良し」「グループリーグ合格」「合格は英語でパス！」などの声が上がっていた。