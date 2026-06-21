サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本代表は、２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイで行われた１次リーグＦ組第２戦でチュニジアに４−０で大勝した。

日本４−０チュニジア

８大会連続出場の日本が、過去最多の１試合４得点で快勝した。４分に田中、中村との連係から鎌田が先取点。その後も攻撃の手を緩めず、上田のＷ杯初ゴールを含む２得点や伊東のＷ杯初ゴールで突き放した。チュニジアは攻撃の形を作れず、２連敗で１次リーグ敗退が決まった。

初戦のボランチから、一つ前のシャドーにポジションを移して先発した鎌田は「（攻撃を）作るというよりもゴール前に入っていく」と決めていた。２試合連続ゴールとなる先制点で青く染まったスタンドを沸かせ、「狙っていた仕事ができてよかった」と満足そうだった。

４分。左サイドのペナルティーエリア内で中村が仕掛けると、ゴール前の密集に向けて加速し、クロスに対して体を回転させながら左かかとに当ててねじ込んだ。オランダ戦では小川（ＮＥＣナイメヘン）のヘディングシュートが頭をかすめた幸運なゴールだっただけに、「ラッキーだけのイメージで終わりたくなかった。２点目がほしかった」。技ありゴールで思いをかなえてみせた。

世界最高峰のイングランド・プレミアリーグでプレーし、クラブではボランチで試合をコントロールする。代表ではボランチ、シャドーのどちらでもハイレベルな働きぶりを披露。ピッチを支配した１戦目に続き、抜群の攻撃センスで存在感を放った。

「グループ突破だけでなく、自分たちが目指しているものを取れるようにやっていきたい」と鎌田。広い視野を持つ２９歳は、次戦はもちろん、はるか先まで見据えている。（平沢祐）

監督交代の荒療治実らず…チュニジア敗退

チュニジアは大会期間中の監督交代という荒療治も実らなかった。２試合連続の大敗で１次リーグ敗退が決まり、ルナール監督は「期待していたようなパフォーマンスではなかった」と肩を落とした。

２０１８年ロシア大会でモロッコ、前回カタール大会はサウジアラビアを率いた指揮官はトレードマークの白シャツ姿で、飲水タイムなどには選手に熱く指示を送った。だが、シュートわずか２本で反撃もままならず、「両チームの実力差を反映した結果。日本チームにおめでとうと言いたい」と脱帽した。