◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日 千葉県 袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（6590ヤード、パー72））

政田夢乃（25＝なないろ生命）は67の通算12アンダーまで追い上げたが、18番で3メートルのバーディーパットを決めきれず、1打差の4位でプレーオフに進めなかった。

「狙ったところにはしっかり打ててましたし、強すぎたというかあまり切れなかったのが悔しいですけど、凄い良いパットだったと思います」と振り返った。

4打差の6位から出て、前半で3つ伸ばした。後半に入っても10、13番でバーディーを奪って首位に1打差まで詰め寄ったが、並ぶことはできなかった。

ただ、これで2週前のヨネックス・レディースに続く今季3度目のベスト5フィニッシュ。年間ポイントを争うメルセデス・ランキングのポイントも456・65ポイントまで上積み。昨年のシード権のボーダーラインの487・71ポイント（50位）まで31・06ポイント差に迫った。

初のシード権獲得へ順調に結果を残しているが、本人の目標はもっと高いところにある。

契約先が同じキャロウェイの佐伯三貴からオフの12月にアドバイスを受けたことで意識が変わったという。

「シード権を気にしているようじゃダメだと言われました。確かにプロテストの時もトップ通過を意識するようにしたら通りましたので、今は優勝だったり、（ツアー選手権）リコー杯だったり、TOTO（ジャパンクラシック）ももちろん出たいですし、そういうところも目標にしています」と視線を上に向けている。

今季は飛距離が伸びて「セカンドショットの番手も短くなりましたし、ショットも凄く安定しています」と手応えを口にする。

優勝争いに絡む機会も増え、競い合う展開に慣れてきたことで、以前よりも落ち着いてプレーできるようになったことも自信につながっている。

次戦は国内屈指の高額賞金大会のアース・モンダミンカップ。「最近は良い位置でプレーすることが多くて、たくさんのギャラリーの方がきてくださっているので、皆さんの前で優勝したいなという気持ちはあります」と決意を新たにしていた。