普段はやんちゃなワンコも、ママさんがメイクをしていたら女の子らしい反応を見せて…？お化粧に興味津々になる姿が可愛いと話題になり、投稿は記事執筆時点で5万4000回再生を突破しています。

【動画：メイクをしていたら、犬が興味津々になって…まるで『人の女の子のような光景』】

ワンコがお化粧に興味津々！

YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」に投稿されたのは、柴犬の女の子「おはぎ」ちゃんの微笑ましい姿です。この日、ママさんがリビングでメイクをしていたら、おはぎちゃんが「何してるの？」と隣にやってきたそう。

どうやらテーブルの上にある鏡やメイク道具が気になるようで、二本足で立ったりぴょんっとジャンプしたりするおはぎちゃん。兄犬の「ぴょん吉」くんがママさんにちょっかいを掛けている間も、何度もテーブルの上を覗いていたそう。興味津々になっている姿が、たまらなく可愛いです。

イタズラっ子なところも憎めない

ママさんがメイクを続けていたら、突然おはぎちゃんがテーブルの手前に置いてあったメイク用スポンジをパクッとくわえ、そのまま盗んでいったとか！取り返そうとして追いかけたら、楽しそうに逃げ回るおはぎちゃん。そこで「物々交換して」とオヤツを見せてみたら、あっさりスポンジを放してくれたそう。

残念ながらスポンジはヨダレまみれで使えなくなってしまったそうですが、やんちゃでイタズラっ子なところもオヤツの誘惑には勝てないところも、なんだか可愛くて憎めませんね。

人間の女の子のような姿が可愛すぎる

その後もおはぎちゃんはママさんのそばを離れず、メイクをしている様子をじーっと見ていたとか。そこでママさんは「おはぎもお化粧する？」と鏡を見せながら、ブラシをお顔に近づけてメイクしてあげるフリをしてみたそう。

するとおはぎちゃんは「お化粧してくれるの？やった～」とばかりに、ニコ～ッと笑顔に。まるで人間の女の子のような反応が愛おしすぎて、キュンとせずにはいられません！おはぎちゃんの乙女な一面は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「お化粧に興味津々で可愛い」「やんちゃとはいえ、やっぱり女の子ですね」「幸せな日常のひとコマですね」といったコメントが寄せられています。

おはぎちゃん＆ぴょん吉くんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。