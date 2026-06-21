ご褒美のオヤツをもらうために、頑張ってベル鳴らしの練習を続けたワンコ。ベルを使いこなせるようになったら、クレーマー化して…？投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「賢くて可愛い」「面白い」「めまぐるしい成長！」といった声が寄せられています。

【動画：『ベル鳴らしの練習』をする犬→数週間後、上達し過ぎてしまい…まさかの『クレーマー化』】

ワンコがベル鳴らしに挑戦

YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」に投稿されたのは、シーズーの「てんぽ」さんが初めてベル鳴らしに挑戦した時と数週間後の様子です。初めてベルを見せた時は、「なんだこれ？」と戸惑っていたというてんぽさん。飼い主さんが「チン！」と言いながらベルを指差しても、なかなかベルを押してくれなかったそう。

しかし練習を続けるうちに「ベルを鳴らせばオヤツがもらえる」ということを理解し、少しずつ上手に鳴らせるようになっていったとか。

思った以上に上達して…

数週間後、飼い主さんがオヤツをあげようとしたら、てんぽさんは指示される前に自分からベルを鳴らしたそう。やる気満々の姿が愛くるしいです。

そしてご褒美のオヤツを与えてから、改めて「チン！」と言ってベルを指差すと、今度は左右のお手々で1回ずつ鳴らすという技を披露したとか。思った以上の上達ぶりを見て、「上手ですね～。賢いですね～」と飼い主さんはべた褒め。

しかしそばで様子を見ていたご家族からは、「ちょっと雑じゃない？」というダメ出しが。するとてんぽさんは「そんなことないもんっ」と抗議するように、またもや自らベルを鳴らしたそう。

その後は機嫌を損ねたのか、飼い主さんが「クルン」と回るよう指示しても無視して、「いいからオヤツを寄こせ」とばかりにベルを鳴らしていたとか。

まさかのクレーマー化！？

そしてオヤツがなくなったら…？なんとてんぽさんは「もっと寄こせ」とばかりにベルを連打！そこで飼い主さんが少しだけおかわりをあげてから「終わり～」と言うと、再びベルを鳴らして「全然足りない！」とアピールしたそう。

まさかベル鳴らしが上達したことで、永遠にオヤツを催促し続けるクレーマーと化してしまうとは…！可愛くて憎めないクレーマーの出現に、爆笑する人が続出することとなりました。

この投稿には「連打ｗ」「勢いが素晴らしい」「声出して笑った」「完全マスターしたね！」「どんどんオヤツあげたくなっちゃいますね」といったコメントが寄せられています。

てんぽさんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。