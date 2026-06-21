きゃりーぱみゅぱみゅが、新曲「Focus Focus」を6月24日に配信リリースする。

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本楽曲は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”、“被写界深度”、“広角”、“望遠”といったカメラ用語を、きゃりーぱみゅぱみゅらしいポップな言葉遊びで展開していく。一瞬を切り取っていくような高揚感と、駆け抜けるようなダンスグルーヴが重なり合う一曲に仕上がっている。

また、2011年8月17日にミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビューしたきゃりーぱみゅぱみゅは、今年デビュー15周年イヤーへ突入。本楽曲は、15周年イヤーの本格的なスタートを告げるアニバーサリーシングルとなる。

なおきゃりーぱみゅぱみゅは、8月22日に神奈川 ぴあアリーナMMにてデビュー15周年記念イベント『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』を開催。明日6月22日12時よりチケットのプレオーダー受付がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）