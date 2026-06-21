◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】森保ジャパンの「裏カード」として行われた一戦で、スウェーデンは１―５の大敗を喫した。第１戦でチュニジアに５―１で勝利するも、同じスコアでの完敗となり、得失点もゼロとなった。第３戦では日本と対戦する。

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これほどまでに「不可解」なチームも珍しい。映像だけでなく、現地の記者席からスウェーデンの試合を見ても、その感想は深まるばかりだった。

欧州予選で未勝利も、カンファレンスリーグの成績が加味された“救済措置”でプレーオフへ。このプレーオフでは勝負強さを見せたものの、大会前の親善試合はハーランド欠場のノルウェーに敗れ、予選敗退のギリシャと引き分け。迎えた本大会でも、１試合目が５得点、２試合目が５失点。とにかく波があるチームだ。

基本的にはＦＷイサク（リバプール）、ＦＷヨケレス（アーセナル）の２枚のタレントを生かした堅守速攻のサッカーだが、この「堅守」の部分は非常に怪しく、そして「速攻」の部分は非常にすさまじい。

チュニジア相手に５得点を奪ったのも、オランダ相手に５失点を喫したのも、ともにうなずけるチームと言える。言い換えれば、安定感はないが、爆発力はあるチームだ。

率いるポッター監督は、なかなかの実力者だと感じた。前半５分、後半２分に失点したことでゲームプランは完全に崩れていたが、給水タイム「ハイドレーションブレイク」で戦術を修正し、前半の終盤は完全にスウェーデン・ペースだった。指揮官は日本について「オランダ戦を見ましたか？」と現地メディアに投げかけた上で「あの試合の両チームは非常にレベルが高かった。本当に素晴らしいチームだと思っている」と言及した。

日本が１位通過を狙うなら、スウェーデンには複数得点での勝利が求められる。一方で勝ち点３のスウェーデンは、状況次第で引き分けで勝ち点を４に伸ばせば突破となるため、スローペースの試合に持ち込もうとする可能性もある。我慢比べになれば日本が優位とみるが、スウェーデンは何の脈絡もないところから点が取れる力を秘めたチームでもある。警戒心を最大限に高めた上で、地に足着けて戦うことが重要と言えそうだ。（岡島 智哉）