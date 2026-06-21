◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目のW杯出場の日本代表は、１次リーグ第２戦でチュニジア代表に４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。次戦のスウェーデン戦（日本時間２６日午前８時）で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

元日本代表ＭＦの北澤豪氏は、かつて、日の丸を背負って共に戦った盟友の森保一監督の采配を称賛。「引いて守るチュニジアに対し、前線でボールを受けられる鎌田を２列目に配置したことで攻撃が活性化した」と分析した。また、選手と選手を支えるスタッフ全員の力を高く評価した。

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森保監督の采配がズバリ当たった。

負傷のＭＦ久保建英に代わって、オランダ戦でボランチだったＭＦ鎌田を一列上げて左のシャドーに起用した。現代サッカーでは２列目の選手はスピードを持ち味とするタイプが多い中、鎌田はスピードよりも高い技術が強み。引いて守るチュニジアに対し、前線でボールを受けて、さばける鎌田を配置したことで攻撃が活性化した。左ヒールで決めた先制点も鎌田の優れた技術が発揮された。

鎌田のゴールをアシストしたＭＦ中村も光った。タテに突破してからクロスでアシストを決めたが、中村にはカットインからの強烈なシュートもある。相手ＤＦとしては「どっちなんだ？」と対応が非常に難しい。中村は、日本の攻撃の重要なピースになっている。

ＦＷ上田の２得点も大きい。やはり、エースのゴールはチームに勢いをもたらす。上田自身も今後、さらに力を出しやすくなる。結果を残したことで強引にシュートを狙ってもいいし、我慢もできる。決勝トーナメントに向けて期待が高まる。

守備陣も安定していた。センターバックはオランダ戦から２人代わって、板倉と冨安が先発出場した。オランダ戦で先発した谷口と渡辺、２試合連続で先発出場の伊藤と全員がレベルが高く遜色がない。一時、センターバックが固定されたこともあったが、今は選手層が分厚くなった。勝ち進めばハードスケジュールになるが、誰が出場しても問題ない。

チュニジア戦は完勝したが、次のスウェーデンは決して侮れない。第２戦でオランダに１―５で大敗したが、シュート数は１７―１１、ＣＫ数は５―２とオランダを上回っている。フィニッシュの精度に欠けているが、攻撃の形は成立しているということだ。中４日で心身の切り替えが重要になる。

２戦を終えて、日本は持てる力を発揮できている。この日の鎌田のシャドー起用など、森保監督を支える戦力分析スタッフが機能している。直前に合流した町野を除けば、全選手のフィジカルコンディションは良好で、調整がうまくいっていることが分かる。

選手だけではなく、選手を支えるスタッフの力も大きい。ピッチの内外でチーム全員の力を結集して戦う。これが、日本の大きな強みだ。（スポーツ報知評論家）