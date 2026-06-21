７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿第２日目が２１日、神奈川・平塚で行われた。

今秋ドラフト上位候補の東北福祉大・猪俣駿太投手（４年＝明秀学園日立）が実戦形式に登板。２回を１安打無失点で抑え、４者連続三振をマークするなど、代表入りへ向けて猛アピールした。

先頭の日体大・酒井成真外野手（４年＝東海大菅生）に右前安打を浴びるも、その後は得意のスプリットを低めに制球し、４者連続三振とギアを上げた。「あまり気にしていなかったが、結果として出たの良かった」と淡々と振り返った。

この日は、ＮＰＢ１２球団のスカウトが集結。好投した右腕には「躍動感のあるパワーピッチャー。三振がとれる投手というところが１番の評価点」とＮＰＢ球団のあるスカウトからは称賛が上がった。

猪俣は「プロ行くのはあくまで通過点で、そこから活躍しないと意味がない。プロに行くための練習と言うより、プロで活躍するための練習をやっている」と語った。

代表２８選手は、２２日の合宿終了後に発表される。「選ばれるからにはやってやりたいという気持ちは人一倍ある。その気持ちだけでは足りない部分は仲間と一緒にやりながら。チームとして頑張りつつ、自分も結果を残せたら」と意気込んだ。