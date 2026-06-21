【男性目線】その酔い方、実はモテる♡“飲み会”で好印象な女性の酔い方って？

飲み会は、友だちや気になる異性との距離を縮める絶好のチャンス。しかし、酔い方ひとつでその人の印象が大きく変わってしまうこともあります。自分も相手も楽しく過ごせる飲み会のためには、ちょうどいい酔い具合を見極めることが大切です。今回は、男女の飲み会での適切な酔い具合について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

ほろ酔いで笑顔が絶えない

ほろ酔い程度で楽しく会話ができる女性は、誰にとっても好印象を与えます。

少し顔が赤くなり、テンションが上がるくらいの状態なら、一緒にいる相手も「この人といると楽しい」と感じるでしょう。

ただし、調子に乗りすぎて大声を出したり、空気を読まない発言をしないように注意が必要です。

控えめな酔いでオトナの余裕を見せる

ほとんど酔わず、落ち着いた雰囲気の女性も魅力的です。

適度にお酒を楽しみながら、会話を引き立てる聞き役に徹することで、「オトナっぽい」と感じてもらえる可能性が高まります。

この酔い具合は、特に信頼関係を築きたいときや、相手の考えをじっくり知りたいときに効果的です。

自分の意見や感想も織り交ぜることで、自然なコミュニケーションが生まれます。

程よく酔って親しみやすさ全開

ベストな酔い具合は、適度にリラックスしながらも、相手との距離を縮められる状態です。 適度に自分の話をしつつ、相手の話にも積極的に反応することで、親しみやすい印象を与えることができます。

笑顔や自然なリアクションが増えるため、場の雰囲気を和ませる効果も期待できるでしょう。

ただし、飲みすぎてコントロールを失わないよう、アルコールの量を把握しておくことが大切です。 いかがでしたか？

今回は、男女の飲み会での適切な酔い具合についてご紹介しました。

自分も相手も楽しめる飲み会を目指して、適切な酔い方を心がけましょう。

ライター Ray WEB編集部