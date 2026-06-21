【韓国語クイズ】「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」の意味は？別れの場面で聞いたことがあるかも！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」の意味は？
「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、別れ話の場面で使える韓国語です。
「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「私たち、もう会うのをやめましょう」でした！
「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」は「もう会うのをやめましょう／別れましょう」を意味する韓国語です。
「그만（クマン）」＋動詞は、「〜するのをやめる」という意味を表します。
別れを伝える別の表現には、「우리 헤어져요（ウリ ヘオジョヨ）」という言い方もありますよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部