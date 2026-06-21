【韓国語クイズ】「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」の意味は？別れの場面で聞いたことがあるかも！

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韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」の意味は？

「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、別れ話の場面で使える韓国語です。

「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「私たち、もう会うのをやめましょう」でした！

「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」は「もう会うのをやめましょう／別れましょう」を意味する韓国語です。

「그만（クマン）」＋動詞は、「〜するのをやめる」という意味を表します。

別れを伝える別の表現には、「우리 헤어져요（ウリ ヘオジョヨ）」という言い方もありますよ。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部