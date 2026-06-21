【韓国語クイズ】「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」の意味は？別れの場面で聞いたことがあるかも！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、別れ話の場面で使える韓国語です。

「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。