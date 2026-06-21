夏ボーナスは40万円予想「言わないと上がらない。もう言う気もない」40代事務職女性の本音
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人、子
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：事務
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
年収：350万円
現預金：450万円、リスク資産：200万円
2026年の夏ボーナスについては「手取りで34万円くらい、額面で40万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「従業員は昇給も期待できないし、有休も取りづらい。私は正社員だけど、退職金もなし。パートはボーナスなし」のため期待できないと語っています。
ちなみに、ここ最近の夏ボーナスの推移は額面で「いずれも40万円」とあり、変動がない状況です。
その理由として「給与もボーナスも言わないと上がらない。過去にも言ったが毎回言わないと上がらないため今はもう言っていない。やる気がないので、定時帰りで最低限の仕事しかしないし、有休もできるだけ使い切るようにしている」とため息をつきます。
空いた時間で副業もしているそうですが、「子どもの学費と自分の老後が怖くて、お金が使えない。1人で稼げる金額も知れているため、今後の学費と老後資金は死活問題。60歳までにいくら貯められるか、年金だけでは足りないのでいつも計算している」と話しています。
物価高の影響について「食費が以前よりかかるようになった。自分の朝ご飯はドラッグストアの6枚入り食パン100円に変えた。外食もたまにしか行かなくなった。ガソリンも高いので、なるべく歩くかまとめて出掛けるようにしている」と話しています。
今後のボーナス額のゆくえについて、「今までもらえなかったことはないが、このご時世毎年出るとは限らないので不安」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：チロタン
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人、子
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：事務
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
年収：350万円
現預金：450万円、リスク資産：200万円
夏ボーナスは40万円予想も「有休はとりづらく退職金もなし」今回の投稿者は、正社員として事務職を務めている、チロタンさん。
2026年の夏ボーナスについては「手取りで34万円くらい、額面で40万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「従業員は昇給も期待できないし、有休も取りづらい。私は正社員だけど、退職金もなし。パートはボーナスなし」のため期待できないと語っています。
ちなみに、ここ最近の夏ボーナスの推移は額面で「いずれも40万円」とあり、変動がない状況です。
「給与交渉はもうしていない。定時帰りで最低限の仕事」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っていない」と投稿者。
その理由として「給与もボーナスも言わないと上がらない。過去にも言ったが毎回言わないと上がらないため今はもう言っていない。やる気がないので、定時帰りで最低限の仕事しかしないし、有休もできるだけ使い切るようにしている」とため息をつきます。
空いた時間で副業もしているそうですが、「子どもの学費と自分の老後が怖くて、お金が使えない。1人で稼げる金額も知れているため、今後の学費と老後資金は死活問題。60歳までにいくら貯められるか、年金だけでは足りないのでいつも計算している」と話しています。
「朝食はドラッグストアの100円食パン」今回のボーナスは「住宅ローンと貯蓄に充てる予定」とあり、具体的には「住宅ローンのボーナス払い6万円。残りはNISAに3万円、普通預金に25万円」と語っています。
物価高の影響について「食費が以前よりかかるようになった。自分の朝ご飯はドラッグストアの6枚入り食パン100円に変えた。外食もたまにしか行かなくなった。ガソリンも高いので、なるべく歩くかまとめて出掛けるようにしている」と話しています。
今後のボーナス額のゆくえについて、「今までもらえなかったことはないが、このご時世毎年出るとは限らないので不安」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)