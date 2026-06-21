プロ野球のファーム・リーグは21日、東地区のオイシックス―楽天戦（ハードオフ新潟）が雨天中止。中、西地区と交流戦を合わせて6試合が行われた。

東地区のヤクルトは日本ハム戦（戸田）に6―5で逆転勝ち。先発・小川が4回5安打5奪三振2失点で、2番手・青柳が3回7安打3失点で4勝目を挙げた。西村が初回に3号2ラン、橋本が初回の3号ソロなど2安打3打点、沢井が2回に3号ソロ。日本ハム先発の育成選手・川勝は3回3安打4奪三振で4失点。郡司が4回の1号ソロなど2安打2打点。宮崎、ドラフト4位・半田（日大藤沢）が2安打1打点だった。

中地区のDeNAは西武戦（横須賀）に3―2で逆転サヨナラ勝ち。9回2死満塁で関根の2点二塁打で逆転サヨナラ勝ちした。田内、古市、育成選手の西巻が2安打。先発・藤浪は5回5安打6奪三振1失点で、3番手の育成選手・金渕が2回2安打無失点で2勝目（4敗）を挙げた。西武先発・佐藤爽は6回5安打1失点（自責0）。林安可が6回の5号ソロなど2安打、ドラフト5位・横田（山村学園）が2安打を放った。

中日は巨人戦（ジャイアンツタウン）に6―3で逆転勝ち。先発・高橋宏が6回5安打10奪三振1失点で、4番手・松葉が1回無安打無失点で2勝目（5敗）を挙げた。ボスラーが6回の1号ソロなど2安打、辻本が2安打1打点。巨人先発・マタは5回3安打6奪三振無失点で、5番手・平内が1回4安打1奪三振5失点で2敗目（3勝5セーブ）。

西地区の広島はソフトバンク戦（マツダスタジアム）に3―2。先発・大瀬良が6回2安打1失点で4勝目（1敗）を挙げた。堂林が初回に先制3号ソロ、秋山と仲田が2安打1打点。ソフトバンク先発・大関は5回11安打3失点で1敗目（2勝）。育成選手の大泉が2回の4号ソロなど2安打、7回にドラフト5位・高橋（JR東日本）が2号ソロ、石見が2安打をマーク。

阪神はオリックス戦（豊中）に3―2で逆転勝ち。先発・下村が7回1安打7奪三振無失点で、3番手・岡留が1/3回を無安打無失点2勝目。浜田が8回に3号ソロ、佐野が2安打を放った。オリックス先発・斎藤は6回2安打無失点。内藤が8回に5号ソロ。

ハヤテはファーム交流戦のロッテ戦（浜松）に3―1。先発・野里が6回7安打7奪三振1失点（自責0）で3勝目（5敗）。広沢が2安打2打点をマークした。ロッテ先発・田中は5回2安打1失点。育成選手の金田が3安打1打点だった。