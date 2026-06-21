◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

サッカー日本代表がチュニジアに4-0で勝利。森保一監督は現地メキシコの方々への感謝の思いを語りました。

前半早々にMF鎌田大地選手の2試合連続得点で先制。FW上田綺世選手の2得点やMF伊東純也選手も得点をあげると、チュニジアの攻撃を無失点でしのぐ守備も光り、4-0の快勝となりました。これで初戦のオランダ引き分けから1勝1分の勝ち点4。グループステージ突破へ向けて一歩前進しました。

この日は、ワールドカップの通算1000試合目のメモリアルマッチ。試合後の記者会見に出席した森保監督は、「ワールドカップ1000試合目、世界中が見てくださった試合。その試合で勝利を飾れてうれしく思います」と勝利を喜びます。

そして、「今日、このモンテレイのスタジアムで多くの日本人のサポーターがかけつけて来てくださって、国歌斉唱で後押しをしてくれて、試合中も後押しと大声援を送ってくださって、一緒に歌ってくれて、そこで勇気づけてくださった。感謝をしたいと思います」とサポーターの声援に思いを伝えました。

さらに、「日本人のサポーターだけでなく、ここには多くの緑色のシャツを着たメキシコの方々がいらっしゃったと思いますが、日本の応援をしてくださって、『日本コール』が大合唱となって選手を勇気づけてくださった。メキシコのファンにも本当に感謝を申し上げたい」と現地メキシコの方々への思いを語ります。加えて、「このワールドカップで日本がメキシコと当たらない限り、日本を応援してくださるとうれしいです」とお願いをするなど、人柄をのぞかせるような記者会見でした。