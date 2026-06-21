イスラエルが親イラン組織「ヒズボラ」を標的に今年3月に開始したレバノンへの攻撃で、死者が4000人を超えたことが明らかになりました。イスラエルとヒズボラは19日に停戦で合意していますが、攻撃の応酬は収まっていません。

レバノン保健省によりますと、3月から続くイスラエルによる攻撃で、レバノン側の死者は20日時点で4057人にのぼりました。死亡した人の中には18歳以下の子どもが251人、医療従事者が135人含まれているということです。

イスラエルは、アメリカとともにイラン攻撃を開始した直後の3月から、レバノンに拠点を置く親イラン組織「ヒズボラ」を標的にレバノン南部などへの攻撃を繰り返していて、民間人に多くの犠牲者が出ています。

また、ロイター通信によりますと、ヒズボラとの戦闘でイスラエル側ではこれまでに兵士32人、民間人4人が死亡したということです。

アメリカとイランとの戦闘終結に向けた覚書では、レバノンを含む全ての戦線での停戦が含まれているほか、イスラエルとヒズボラも19日に停戦で合意しています。

しかし、ロイター通信などによりますと、停戦合意翌日の20日にもイスラエル軍の攻撃で少なくとも20人が死亡していて、21日にも南部への攻撃で7人が死亡しました。イスラエル軍とヒズボラは互いに「相手が停戦違反を行った」と非難しています。

イラン側はレバノンでのイスラエル軍の攻撃を理由にホルムズ海峡の再封鎖を宣言していて、レバノンをめぐる情勢がアメリカとイランの和平協議にも影響を与えそうです。