７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿第２日目が２１日、神奈川・平塚で行われた。

この日は実戦形式の練習を２試合実施。終了後、メンバー発表を２２日に控えた鈴木英之監督（５９）＝関西国際大＝は「悩ましい。この中から２８人を絞らないといけない。夜にスタッフで話をすると思う。明日（実戦形式練習を）６イニング残しているが難しい」と心境を明かした。

投手陣の内容には「強いボールを投げるピッチャーが多かった」と賞賛しつつも、「国際試合になると、あれぐらいの球はざらにある。何か特徴のある変化球や緩急のある球がやっぱり…」と説明。

今大会はパワーヒッターの多い米国だけに限らず、台湾や韓国など戦略的な野球をする相手であることを考慮して、バラエティーに富んだ投手をバランスよく選抜する。

現段階では投手が１１人、捕手が４人、内外野手が１３人と投手が多めの構成を検討しており、細かい投手継投で５連戦を乗り切る作戦だ。

「青学大・渡部海捕手（４年＝智弁和歌山）や明大・榊原七斗外野手（４年＝報徳学園）ら２０２５年の日米大学野球を経験者には、中心になって活躍してほしい」と期待を込めた。