◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１―２広島（２１日・神宮）

広島は、１点差でヤクルトを制した。５回２死一、二塁から、小園海斗内野手が左翼線ギリギリで弾む２点二塁打。先発の岡本駿投手は、２点リードの６回に犠飛で１点を返されたが、６回３安打１失点でチーム単独最多の６勝目（３敗）を手にした。６週連続となった日曜登板は５勝１敗。“サンデー岡本”の活躍もあり、チームは６月に入って週末は６戦全勝。連勝で昨年５月以来のヤクルト戦の勝ち越しを決め、リーグ戦も交流戦を挟んで４カード連続の勝ち越しで借金を１２に減らした。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―少ないチャンスの中で小園選手が貴重な一打

「だんだんと彼らしくなってきたかなと思います」

―少ない援護点の中で岡本投手が踏ん張った

「本当にナイスピッチングだった。立ち上がりから球の強さもあったし。あれだけ強力なバッターがいる中で、球威で抑えていたからね」

―ピンチでも動じずに最少失点で切り抜けた

「そうやね。要所を締めて。今日は初回からボールの力、キレは見ていてすごく感じたので。打者を差し込んでいたよね。本当にいいピッチングだったと思います」

―今日は坂倉選手がスタメン外だった。ずっと４番を任せてきた打者

「彼はずっと出ずっぱりなので（疲労を考慮して９今日は後から（代打で）ということ」

―リーグ戦が再開して最初のカードを勝ち越した

「なかなか神宮でカード勝ち越しというのはね。今日もたくさんファンの方が応援にきてくれたので、いい試合で喜んでもらえて良かったです」