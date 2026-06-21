サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第2節でチュニジアと対戦。4－0で勝利し、今大会の戦績を1勝1分けとした。

会場となったエスタディオ・モンテレイに日本から多くのサポーターが詰めかけた中、試合後のある行動に現地メディアが称賛の声を送っている。

■上田の2ゴールなどで歴史的大勝

日本は初戦で2－2と引き分けたオランダが、第2戦のスウェーデン戦に5－1で大勝。グループステージ首位突破に向けて、第2戦はチュニジア相手に勝利が求められた。

開始4分に左シャドーで先発した鎌田大地（クリスタル・パレス）が巧みなヒールで先制点を奪うと、同31分には上田綺世（フェイエノールト）がペナルティエリア外から強烈なミドルシュートを叩き込んだ。後半24分には裏に抜け出した伊東純也（ゲンク）が冷静に流し込み3点目を奪取。同38分には上田がこの日2点目となるヘディングシュートを沈め、圧巻のゴールショーで勝利を収めた。

快勝を飾った一方で、今大会で話題となっているのが会場に詰めかけた日本サポーターの試合後の姿である。

オランダ戦では試合後にスタジアムの清掃を行う様子がFIFA公式から称賛されていたが、メキシコのラジオ局『RG La Deportiva』の公式Xもチュニジア戦後の行動に注目。「日本人がまたやった！」とつづり、サポーターが清掃を行う様子を公開した。投稿では「再び日本人サポーターがモンテレイ・スタジアムの試合終了後にゴミを持ち帰ることで模範を示した」と紹介し、その姿勢を称賛している。

森保一監督率いる日本代表は、8大会連続出場となる今大会で過去最高のベスト16を更新し、上位進出が期待されている。選手たちの躍動だけでなく、サポーターの振る舞いにも海外から称賛の声が寄せられている。



