6月22日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、葉加瀬太郎が登場！

全国各地の公演先でラーメンを食べまくっているという大のラーメン好き・葉加瀬。これまでに訪れたイチオシラーメン店を、“推し麺”巡礼MAPと共に紹介。葉加瀬が尊敬するラーメン評論家で年間700杯以上ラーメンを食べているという“らーめん官僚”ことかずあっきぃを迎え、各店の魅力を徹底解説！

北海道では「元祖味噌ラーメン」「札幌味噌ラーメンの原型」や、葉加瀬が「宇宙一好きな味噌ラーメン」など、一味違う味噌ラーメンが続々登場。山形には「背脂」ではなく「腹脂」を使った地元で愛されるラーメン、福島には昔ながらの「ノスタルジックラーメン」通称“ノスラー”の名店も。岐阜には「昭和がそのまま止まっているような」「ラーメンの始まりの味がする」どこか懐かしいラーメン店が登場する。

さらに、麺が見えないほど山盛りの「スペシャルメンマ」が特徴のラーメンや、ラーメン激戦区・京都で「京都ラーメンのはしり」と呼ばれる一杯まで。個性派から懐かしの味まで、ラーメン好きならずとも要チェックの名店が勢揃い！

長年通う老舗に新規開拓のお店などバラエティー豊かな葉加瀬のラーメンMAPに、かずあっきぃも「ここを出してくる葉加瀬さんすごい」「ここに行こうっていうのは相当なマニアかラーメンに詳しい人間」と感心するほど。

しゃべくりメンバーも興味津々！葉加瀬と同じくラーメン大好きの有田哲平は、紹介される珠玉のラーメンに「色気がある」「色っぽい」と独特の表現で称賛。

徳井義実は中学時代に父に連れて行ってもらった名店での思い出を語る。お店のスープにまつわるエピソードに、知られざる伏線回収が…!?

■「絶対食べて欲しい」激推しラーメンをスタジオで実食

スタジオには、葉加瀬が「絶対に食べてほしい」という激推しラーメン店が登場。

「セメントチャーシュー」と呼ばれる分厚いチャーシューで「煮干しラーメンの真髄」と絶賛されるラーメン店や、ラーメンマニアが「なかなか辿り着かない」という門外不出の幻のラーメン店、「入るのに何時間かかるか」という行列必至の超有名店が、特別にスタジオへお届け。

試食は1店舗につき限定3食。葉加瀬と選ばれししゃべくりメンバーは、「うまい」「めちゃくちゃ美味しい」「ものすげぇ」と大盛り上がり！残ったしゃべくりメンバーとかずあっきぃは、その光景に思わず行列を作って順番待ち。

さらに、今年3月にオープンしたばかりで、葉加瀬がまだ食べたことのない「初体験のラーメン」も登場。かずあっきぃがオススメする、「汁ありでも汁無しでもない」新感覚のラーメンをテレビ初公開！