お笑いコンビおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会について言及した。

2人はW杯について熱く語った。小木は「何が一番がいいって俺ね。一番の名シーン。アメリカ対パラグライ見た？ それの国歌斉唱」と切り出した。「俺、実は全部見てるの。国歌斉唱一番すごい。涙出ちゃった。アメリカの国歌斉唱。めちゃくちゃ格好よかったよ！」と興奮気味に語った。

「アメリカの国歌って自由を勝ち取った感じで、盛り上がっていく。他のチームよりもどんどん盛り上がってる。国歌斉唱の勢いで」と語った。

米国はグループステージD組第1節でパラグアイと対戦。4−1で大勝した。試合にはヴィンス・ヴォーン（コメディアン）、オーウェン・ウィルソン（俳優）、テヤナ・テイラー（歌手兼女優）、ハル・ベリー（女優）、ジェイミー・フォックス（俳優）、パリス・ヒルトン（実業家）、ソフィア・ベルガラ（女優）、ロブ・ロウ（映画監督兼俳優）らが観戦に訪れている。