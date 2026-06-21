チュニジアに4-0完勝

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務め、ファンの注目を集めた。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本にとってW杯1試合最多となる4得点で大勝。本田からも数々の名言が飛び出した。

得点シーンばかりに注目が集まる中、守備を絶賛したのは後半30分だった。チュニジアが右CKからのこぼれ球を拾い、エリア内へ。ここで冨安が両手を後ろに回しながら、チュニジア選手に接近し、シュートをブロックした。

本田は「素晴らしい！！ナイス冨安さん！今の素晴らしい対応です。説明しきれない。10分くらい今のブロックで話せます！」と大興奮だ。

このプレーへの説明を求められると、「10分話したいけど時間ないからハイタッチだけ。危ない場面で手を後ろに回しながら。ハンドのリスクも減らしながら。経験がなせる技」と称えていた。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。本田はオランダ戦同様、NHKで解説を務める。



（THE ANSWER編集部）