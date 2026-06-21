サッカー北中米Ｗ杯・日本−チュニジア戦が２１日行われ、４対０で快勝した。日本代表の守護神・鈴木彩艶の恩師である小嶋春輝さん（２９）がスポーツ報知の取材に応じ、学生時代の様子を明かした。

この日、鈴木の母校でもある埼玉・大宮市のＮ高グループ大宮キャンパスはパブリックビューイングを開催。小嶋さんも画面越しに声援を送った。安定した守備で無失点に大きく貢献した姿に、「誇らしい限りです」と笑みがこぼれた。

日本の守護神を務める鈴木は学生時代から非常に真面目な生徒だった、と小嶋さんは明かす。「当時からひたむきに努力をしていた生徒だった。それが評価されて今、代表として活躍されている姿は、当時からも信じていたというか、納得感を持って応援できている」。世代日本代表やユースでも活躍し、長年第一線で活躍してきたが「天狗（てんぐ）にならずに、常に誠実で謙虚な姿勢がありました」とうなずいた。

勉強も優秀で主体的、他の生徒の模範となっていたという。「計画的に取り組めていたので、そつなく全てこなせるような生徒だったなという印象としてあります」とべた褒めした。世界を見据えていたのは当時から。特に、英語の勉強に重点的に取り組んでいたようで「すごい印象に残っています」。ストイックで誠実な鈴木の活躍を見て、憧れを持つ生徒も少なくないといい、「サッカーに限らず、彩艶さんのような姿を目指して頑張っている生徒も多くいるのかなと思います」と話した。

教え子は世界を舞台に戦っており、連絡を取っていないというが「陰ながら常に応援をさせていただいております」と活躍を見守る。日本のＷ杯躍進には鈴木の活躍が不可欠だといい、「決勝トーナメントには進んでほしいと思いますし、彩艶さんが失点なく、進めていければベスト４、何なら優勝も狙える。キーマンだと思いますし、かなりプレッシャーもあると思うけど、これまでやってきたものを自信を持ってプレーに臨んでくれると、いい結果につながるのかな」とエール。「やってきたことを信じて突き進んでくれれば、それが結果としていい結果を生むのかな。自分を信じて頑張ってくれるとうれしい」と大車輪の活躍を願った。