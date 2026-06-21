◆パ・リーグ オリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）

西武・西口監督が今後のセーブシチュエーションの９回の起用法について、「はっきり変えるかどうかは分からないけど。状況を見て。誰が行くか分からない中で、今日は甲斐野っていうところ」と方針を明かした。

この日は２点リードの９回には４番手として甲斐野央投手が登板。甲斐野は１死一、三塁としたが、女房役・古賀悠の強肩にも助けられ、無失点で終えて試合を締めた。結果的に、開幕からここまで守護神を務め続けていたドラ２・岩城＝中大＝は１度もマウンドに上がらなかった。

岩城は１９日・オリックス戦（京セラＤ）で、１点リードの９回から６番手として登板。１死から太田に右翼席へ登板２試合連続となる同点ソロを浴びた。西口監督は同戦の試合後、左腕について「最近一発（を打たれている）があるので、その辺はしっかりしてほしい。あと球のキレがもう少し戻ってきてほしいかなというのもある。（今後は）投手コーチと相談しながら考えていこうかなと思います」と起用法を再検討する可能性を示唆していた。