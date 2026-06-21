英「BBC」はボランチでスタメン出場した田中碧をMVPに選出

サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコのモンテレイで、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組のチュニジア代表戦に4-0の勝利を収めた。

英公共放送「BBC」では、得点を挙げた3人を高評価しつつも、意外な人物をこの日のMVPに挙げた。

日本は前半4分に左サイドを切り崩して、MF中村敬斗のラストパスをMF鎌田大地がゴール。前半31分にはFW上田綺世が強烈な右足シュートを決めた。後半24分には上田のアシストからMF伊東純也が追加点を奪い、後半38分に上田がMF佐野海舟のクロスをヘディングで決めてゴールラッシュを締めくくった。

試合後にレーティングを公開した「BBC」は、得点した上田（8.54）、鎌田（8.49）、伊東（8.43）を順当に高く評価。ただ、最も高いレーティングを与えたのはボランチで起用されたMF田中碧。「8.55」として試合のMVPに指名した。

田中はダブルボランチの一角でMF佐野海舟とコンビを組み、正確性の高いパスで試合のリズムを作った。鎌田の先制ゴールでは中央から中村にパスをつなぎ、伊東が決めた3点目では最終ラインのパス交換に参加したところから、いきなり上田に縦パスをつけて攻撃の緩急をつけた。起点のパスによって崩しの形を作る仕事も際立っていた。

イングランド・プレミアリーグのリーズでプレーする田中は、中盤から攻撃を作り上げていくプレーぶりで日本の歴史的な4得点大勝を支えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）