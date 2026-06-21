日本テレビ系の生中継で解説

サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。

日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、試合中継のなかで自身の過去のプレー経験を突かれ、「え？ このスタジアムで？」と一瞬“記憶喪失”になる場面があった。

日本が2-0とリードして迎えた後半の途中。試合の行方を見守るなか、実況を務めた日本テレビの山本紘之アナウンサーから本田のクラブチーム時代に関する話題が振られた。本田は過去にメキシコのパチューカでプレーしていたこともあり、山本アナは「パチューカ時代、本田さんは2度ほどここでプレーされています」と、この日の試合会場でのプレー経験を指摘された。

すると、本田は一瞬“記憶喪失”になったかのように反応。「え？ このスタジアムで？」と自身のプレー経験を忘れていたようで、不意を突かれた様子を見せた。その後、数秒間の沈黙を経て状況を察したのか、本田は「めっちゃ詳しいですやん」とポツリ。自身の経歴を完璧に把握している実況の綿密なデータに、思わず舌を巻いていた。（FOOTBALL ZONE編集部）