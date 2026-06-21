サッカーワールドカップ、チュニジア戦。日本代表菅原選手の地元、愛知県豊川市からも声援が送られました。

【写真を見る】W杯チュニジア戦 DF菅原選手の地元サッカークラブからも声援 「夢ではなく現実の目標に」 愛知・豊川市

日本代表のDF菅原由勢選手が小学校時代に所属した豊川市のサッカークラブ「AS.ラランジャ豊川」では、選手やスタッフなど約30人が試合を見守りました。

（選手）

「菅原選手と会って写真を撮ってサインをもらった。どうすればクロスがうまくなるかとか教えてもらったり。めちゃすごい人」

「優勝までいってトロフィーを上げているところを見たい」

日本が3点リードして迎えた後半29分。菅原選手がピッチに立つと大盛り上がり。

日本代表はワールドカップでは最多の4得点で今大会初勝利を飾りました。

（選手）

「ヘディングとかスルーパスとかめちゃめちゃ良かった」

（AS.ラランジャ豊川 宮澤淳代表）

「世界の舞台で活躍していることは、子どもたちも夢のことではなくて、現実的な目標になるのでは。彼のプレーがそんなことを子どもたちに伝えている」