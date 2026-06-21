◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

日本代表がチュニジアに4得点で大勝。森保一監督は試合後、第1節オランダ戦からスタメンを4選手入れ替えたことに言及しました。

この日は初戦で負傷した久保建英選手のほか、前田大然選手、谷口彰悟選手、渡辺剛選手をベンチに。そして板倉滉選手、冨安健洋選手、田中碧選手、伊東純也選手をスタメン起用しました。

試合後の会見で、第1戦からスタメンを入れ替えたことを質問された森保監督。「今のチーム状況を見たときに、今日の試合に挑むメンバーとしてベストな先発を選んだ」と話しました。

4年前のカタール大会では初戦でドイツに勝利後、第2節コスタリカ戦でスタメンを5選手入れ替え。しかし0-1で敗戦していました。

「カタールの経験からすれば、(初戦で)勝っていればひょっとしたら代えていないかもしれない」という可能性を明かした指揮官は、「実際はケガ人も出たということもありましたし、そこはケースバイケース」とコメント。

そして「“絶対にターンオーバーしていく”と決めつけていくことは今回の北中米ワールドカップではしないようにと、自分の中で柔軟に決めていった結果」とこの日のスターティングイレブン選出理由を語るとともに、今大会の起用方針も明かしました。

今後グループステージはもちろん、その先の決勝トーナメントの戦いを見据える日本代表。目標に掲げる優勝へ向け、日本時間26日のスウェーデン戦はどういったスタメンで臨むのか森保監督の采配が注目されます。

▽F組 日本のグループステージ日程 ※日本時間15日 第1戦 △2−2 オランダ21日 第2戦 ○4−0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン