サッカーＷ杯で日本代表がチュニジア戦で勝利した２１日午後、ＤＡＺＮサッカー公式アンセム「１０００％」を書き下ろすなど、Ｗ杯を応援しているロックバンドＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの公式ＳＮＳに、フィリップ・トルシエ氏が踊っている動画がアップされ、話題になっている。

日本が勝利した午後３時ごろ「ＶＩＣＴＯＲＹ！！！！トルシエ監督も勝利のダンス」と記し、スーツ姿のロマンスグレーのトルシエ元監督が、ステップを踏みながら愉快に踊っている様子がアップされた。

まさかの姿にネットが騒然としており「トルシエ監督がこんな陽気な人だったとは」「すごっ！トルシエさんこんなんまでやってくれたの なんて素敵な笑顔、なんて良い人！」「何してんねんｗｗ」「お元気で何より」「こんな陽気な人だったのか」「かわいい」「クールなトルシエさんのダンスは貴重ですね」「こんな楽しい方だとは」「クールなトルシエさんのダンスは貴重ですね」「ムッシュ、お茶目」「可愛い７１歳」と驚く反応が集まっている。

トルシエ氏は、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ「１０００％」のミュージックビデオに出演している。