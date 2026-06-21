◇陸上・近畿高校総体最終日（2026年6月21日 彦根市・平和堂HATOスタジアム）

男子1600メートルリレーの決勝が行われ、京都・洛南高が3分11秒83で優勝した。400メートル障害で連覇を達成した高校2年生の後藤大樹（たいじゅ）はアンカーを務め、優勝に貢献した。

後藤は予選、準決勝に続いてアンカーで出場。全体の最終種目となった決勝は、2番手でバトンを受け、10メートル以上も前を走る滝川第二を追う。残り200メートルで一気にギアを上げると、最後の直線で逆転。これには会場からどよめきと歓声が沸き起こった。

「もう限界、というのが正直なところなんですけど…。疲労的にもヤバいかもと思ったけど、洛南のチームメイトの応援がバックストレートから聞こえてきて“これは行くしかないな”って気持ちになった」

6月12〜14日に行われた日本選手権で400メートル障害に出場し、13日の予選で為末大の持つ高校記録を更新。翌日の決勝ではさらにタイムを縮めて48秒09を出して初優勝を飾り、高校生で唯一となる愛知・名古屋アジア大会の日本代表に選出された。

そこからほぼ調整期間のないまま迎えた今大会。主戦場の400メートル障害を大会新記録となる50秒12で制した一方、この日の110メートル障害決勝は14秒38で2位にとどまった。ただ、3日間で計9レースを走りきり「ケガをしなかったので、この大会は自分に100点をあげたい」と納得の表情を浮かべた。

日本選手権を制した日の夜に自身のインスタグラムを見ようとすると、お祝いのメッセージが300件以上も届いており「重くて開かなかった」という。メッセージを返すのに時間を要しながらも「日本選手権って夢があるな」と感慨に浸った17歳。京都に帰ってから調整できる期間はわずかだったが「洛南を背負って出ているので」と今大会のリレーも欠場する選択肢はなかった。

「日本選手権から注目が高まっているけど、僕自身、そのプレッシャーも楽しめるような選手になっていきたいと思っていて。注目されることをプレッシャーと捉えずに“自分を見ろ”ぐらいの気持ちで気楽にやっていきたい」

陸上を始める前に幼少期から小学4年までサッカーをしていた後藤は、現在もサッカー好き。この日の競技と時間が重なったサッカーW杯・日本―チュニジア戦は「見たかったです…」と苦笑いだったが、しっかりと自分に集中して結果を残した。

100メートルで10秒49、200メートルで21秒12という自己ベストを持つなど、ハードル種目にとどまらない強さを誇る。今後に向けては「アジア大会では為末大さんの日本記録（47秒89）を更新することを目標にしていて。“高校生でもここまでいけるんだぞ”というのを見せていきたい」と力強く語った。