「SUPER EIGHT」村上信五（44）が21日、文化放送のFIFAワールドカップ（W杯）中継「FIFAワールドカップ2026実況中継 チュニジアVS日本」（後0・40）に生出演し、日本の戦いぶりを振り返った。

1次リーグのチュニジア戦に臨んだ日本は前半4分、MF鎌田大地がゴール前で、左クロスを左足バックヒールで流し込む技ありゴールで先制。同31分には、FW上田綺世の今大会初ゴールが飛び出し、2点リードでハーフタイムを迎えた。後半にもMF伊東純也の大会初ゴール、上田がダメ押しの4点目を決めた。日本代表としてはW杯史上最多の4ゴールを挙げ、4−0と圧勝。勝ち点を4に伸ばし、F組2位に浮上した。

危なげない戦いで勝利を飾った森保ジャパン。村上は「最後まで集中力切らさず、後半に追加点って、盤石の終わり方という印象ですね」と評した。

2得点でエースの存在感を発揮した上田には、称賛を惜しまなかった。「上田選手の2点目のヘディングの質の高さたるや。下がりながらあのコースにヘディングって相当、難しいですよ」と興奮。「前半に右足で1点、後半に頭で1点。エースがこんな決め方をしてくれたら、次のスウェーデン戦、期待してしまいますよね」と続けた。

厳しいマークを受け続けながら、後半にゴールを決めた伊東にも言及。「最後のところでボールをロストしたりしていましたけど、変なロストの仕方ではなくて、仕掛けた上でのロストで。ご自身も1点取っていますから、伊東純也選手の攻め方、最後まで90分、集中力を切らさずに相手を追い詰めた。光ったプレーじゃないでしょうか」と話した。

25日（日本時間26日）には、決勝トーナメント進出を懸けてスウェーデンと戦う。相手は初戦でチュニジアを5−1と圧倒したものの、逆にオランダには1−5と大敗している。村上は「今回のオランダ戦でスウェーデンのメンタルを含め、選手をどう代えてくるのか、僕には読めないところではあります」と、率直な思いを語った。

日本は2戦無敗で勝ち点を積み重ねている。村上は「もちろん順調に来ているからといって、簡単に勝てる相手ではないと思います」と、警戒を口に。その上で、「今の日本代表の勢いなら、相手がスウェーデンだからということに萎縮せずに、意識せずに、自分たちのやりたいサッカーで臨んで戦えて、勝てるところまでイメージが湧く」と、ポジティブなイメージを口にしていた。