FIFAワールドカップ2026、日本の第2戦はメキシコで日本時間のきょう午後、行われ、チュニジアに4対0で快勝しました。県内でも、多くのサポーターが熱い声援を送りました。



森本記者

「パブリックビューイングが行われているイオンモール高岡には、多くのサポーターが集まり盛り上がっています！」





男の子「上田綺世選手がシュートを打っているのを見たいです」2人組の男性「がんばれ日本！」イオンモール高岡で、多くのサポーターが見守る中、試合は早々に動きます。実況「鎌田大地の先制ゴール！」会場 歓声前半4分、前の試合でも得点をあげたMF鎌田大地選手が先制点を決めます。さらに、前半31分。実況「シュート！」会場 歓声日本のエース、FWの上田綺世選手が、相手DFの股を抜くシュートを決めて、前半、日本が2対0とします。さらに後半、2点を追加し、日本は4対0で圧勝。日本が1試合に4得点をあげるのは、ワールドカップで初めてです。男の子「まさか4点も入れるとは思わなかった」男性「優勝でしょ、優勝しか見えない。今日の試合見ていると」男子高校生「最高でした、よく4点も決めてくれて。次のスウェーデン戦は僕たちは学校があるので見られないけど、陰ながら応援しているので勝ってほしい」日本代表の次の試合は、26日（金）スウェーデン戦です。