「もう優勝しかない」「最高！」W杯チュニジア戦 日本圧勝に県内からも熱い声援 決勝トーナメント進出へ弾み
FIFAワールドカップ2026、日本の第2戦はメキシコで日本時間のきょう午後、行われ、チュニジアに4対0で快勝しました。県内でも、多くのサポーターが熱い声援を送りました。
森本記者
「パブリックビューイングが行われているイオンモール高岡には、多くのサポーターが集まり盛り上がっています！」
「上田綺世選手がシュートを打っているのを見たいです」
2人組の男性
「がんばれ日本！」
イオンモール高岡で、多くのサポーターが見守る中、試合は早々に動きます。
実況「鎌田大地の先制ゴール！」
会場 歓声
前半4分、前の試合でも得点をあげたMF鎌田大地選手が先制点を決めます。
さらに、前半31分。
実況「シュート！」
会場 歓声
日本のエース、FWの上田綺世選手が、相手DFの股を抜くシュートを決めて、前半、日本が2対0とします。
さらに後半、2点を追加し、日本は4対0で圧勝。日本が1試合に4得点をあげるのは、ワールドカップで初めてです。
男の子
「まさか4点も入れるとは思わなかった」
男性
「優勝でしょ、優勝しか見えない。今日の試合見ていると」
男子高校生
「最高でした、よく4点も決めてくれて。次のスウェーデン戦は僕たちは学校があるので見られないけど、陰ながら応援しているので勝ってほしい」
日本代表の次の試合は、26日（金）スウェーデン戦です。