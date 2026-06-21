ハライチ・岩井勇気、18歳下・奥森皐月の両親から付き合う際に言われた言葉明かす 食事は18歳の時「付き合うんだったら…」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が、20日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。18歳下の妻でタレントの奥森皐月（22）の両親から付き合う際に言われた言葉を明かした。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
2人は2023年11月、岩井が37歳、奥森が19歳の時に結婚を電撃発表。年の差婚が話題を呼んだ。岩井は奥森とは番組での共演で出会ったという。奥森が、お笑いが好きでハライチのラジオを聞いていたといい、卒業と同時に食事に誘われたそう。
岩井は、成人前だったことから2人での食事は断っていたというが「泣かれちゃった時があって。電話ですね」と、18歳を過ぎてから食事に行くようになったと伝えた。
「付き合うんだったら両親にあいさつさせてくれ」と、岩井は両親とも面会。「娘の自由なんで」と声を掛けられたことを明かしていた。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
2人は2023年11月、岩井が37歳、奥森が19歳の時に結婚を電撃発表。年の差婚が話題を呼んだ。岩井は奥森とは番組での共演で出会ったという。奥森が、お笑いが好きでハライチのラジオを聞いていたといい、卒業と同時に食事に誘われたそう。
岩井は、成人前だったことから2人での食事は断っていたというが「泣かれちゃった時があって。電話ですね」と、18歳を過ぎてから食事に行くようになったと伝えた。
「付き合うんだったら両親にあいさつさせてくれ」と、岩井は両親とも面会。「娘の自由なんで」と声を掛けられたことを明かしていた。