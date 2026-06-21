現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、兵庫県養父市の「八木城」だ。

【画像】雑草に覆われた大石垣、不動明王像が置かれた岩盤、山奥にはもうひとつの“古城”が…この記事の写真をすべて見る（全35枚）



本丸西端の石垣 ©︎今泉慎一

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滅びたはずの別所家の末裔が城主に

大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも2回にわたって放映された三木合戦。2年にも及ぶ籠城戦は1580（天正8）年1月、三木城主・別所長治の自害により幕を閉じる。

織田信長に叛旗を翻した別所家も、これにて家名断絶……かと思いきや、そうはならないのが歴史の面白いところ。長治の叔父・別所重棟(しげむね)は、元々、謀反に反対し家中を割って織田方についていた。合戦の終結時には、長治に降伏を促す使者も務めている。

そして、三木合戦から7年後の1585（天正13）年、但馬国（現・兵庫県北部）に1万数千石の領地を与えられる。重棟の但馬での居城が八木城だ。というわけで、今回は、別所家の知られざる「その後」を訪ねてみたい。

徐々に城の遺構らしき地形が現れる

古代の五畿七道にも数えられ、現在の国道9号と大半が一致する山陰道。その但馬国と因幡国（現・鳥取県西部）との国境へと至る手前にあるのが八木。現在の兵庫県養父市八鹿町八木だ。街道を北側から見張る標高330mの山上に八木城がある。元々は地元国人・八木家の居城だった。

比高（麓からの標高差）は230mとなかなかだ。日々、山城をあちこち歩いている実感としては、100mを超えるとそこそこキツく、さらに200mを超えると相当堪える。しかも距離は1km弱。約30分と案内にある。時刻は15時。覚悟を決めて登り始めると、いきなりのジグザグ上り道。あっという間に50m近く比高を稼ぐ。

その先はひたすら尾根道。整備された山道で歩きやすい。週末だったせいか、何組かの登山者ともすれ違う。登り始めて15分ほどで、八木城までのほぼ中間地点。順調だ。

その先は尾根幅が細くなる。さらにところどころ、両端を削った堀切のような地形や、半島先端の物見台のような場所も。このあたりも広い意味では城内だったのだろうか。中間地点手前はあまり変化のないなだらかな傾斜だったが、平坦な場所と急傾斜でメリハリがある。

さらに登り、麓から30分弱で、「ここから城内」と実感できる光景が現れた。

滑れば奈落の急斜面

苔にびっしりと覆われ、そこだけ濃い茶色のゴツい岩盤層が剥き出し。裾の部分がくり抜かれ、不動明王が安置されている。地元では「秋葉さん」と呼ばれている不動明王。城に火伏せの神様とは縁起がいい。

山城の基本は土造りだが、ときにこういった岩の城もある。石垣ではなくそのまま岩盤。あるものを活かすのが山城スタイルだ。

岩盤の脇に回り込むように道を進むと、ギョッとした。道の脇にトラロープが張ってあるが、落ち葉でずるっと滑ったら一巻の終わりだ。

尾根上に並ぶ曲輪も見たかったので、この道は進まず別ルートへ。段々に並んだ曲輪群は、壁のような切岸（人工的に削った急角度の崖）で隔てられている。

続いて箱堀のように全体が凹状になった不思議な曲輪が現れる。その向こうにも迫り上がる切岸が見える。

こうしていくつかの切岸を乗り越えてゆくと、本丸が見えてきた。

小技の効いた本丸への侵入路

ここまで、東西に一直線に曲輪が並んでいたのが、四方から尾根が集まる位置で、広がりのある平地の上に、お椀を伏せたように乗っかった小山が本丸だ。今歩いてきた東以外にも、北と南の尾根にも曲輪が連なっている。

本丸への入口には櫓台が飛び出しており、その脇の狭いスロープを抜ける。さらに登りきって直角に折れる。容易には突破できなそうな構造だ。

本丸内は見事に平坦で、両辺20m近くはある。兵の駐屯には好適。縁はなぜか南西側だけが石積みになっている。

土の城かと思いきや石垣も圧巻

本丸を後にし、櫓台を回り込んで進むと、とんでもない大石垣が待ち受けていた。ちょうど先ほどの本丸南西の石積みの直下にあたる。

石垣の高さは10m近く。さらにその下にも2段の石垣が見える。現地案内板では、文禄年間（1592〜1596）の構築と推定、とある。重棟と息子の吉治の城主時代は1585（天正13）〜1600（慶長5）年だから、ちょうどその時期だ。ちなみに城自体は、それより以前から存在していたとの説が有力だ。

石垣そばを通り抜け、裏側にまわると再び驚愕する。本丸西端が蒲鉾のようにぶった斬られているのだが、その断面にもびっしりと石垣が積まれているのだ。

本丸北側は残念ながら草に埋もれていたが、ところどころに石垣が顔を覗かせていた。

“隠れステージ”への数々の難関

ここまでで「八木城」攻略完了なのだが、実はこの城には“隠れステージ”がある。八木城の奥に、「八木土城」または「八木古城」と呼ばれる支城があるのだ。

時刻は16時過ぎ。日没までは約2時間。八木城から登山口まで、下りなら20分ほどだろうから、残りは1時間40分か……。

迷った末、八木土城を目指し前進することにした。同じ道を引き返すことになるので、見通しは立てやすい。帰路に必要な時間を常に算出しつつ、適切なタイミングで折り返せばいい。午後遅めの山城攻めはこの危険がつきまとう。「無理せず」「気持ち早めに」と自分に言い聞かせながら進む。

まず細尾根。見事な連続堀切は、（“土”ではない）八木城の西端を守る遺構だろう。堀切を抜けると細尾根。一列縦隊でしか進めない、いわば天然の土橋だ。

細尾根は50mほどで幅が広くなりホッとしたのも束の間。今度は延々続く急登だ。しかもゴールが見えない。

普段なら「うわ……」と心が折れそうになる光景だが、この時は不思議と力が漲ってきた。時間内に八木土城の遺構を一通り踏破し、完全攻略したい。その気持ちがより強くなる。登りなのにやや早足になる。

長さ、比高ともに50mほどを一気に上り切ると、土塁と平虎口（折れがなく幅を狭めただけの入口）が待っていた。本日2度目の「ここから城内」だ。

まさかの食違い虎口まで出現

縄張図で見ると比較的シンプルに思えたのだが、八木土城、一つ一つの曲輪の構造が実に凝っている。平虎口のある南端の曲輪から北へ進むごとに、様相の異なる遺構が次々と現れ、魅入られてしまう。

土塁、堀切、切岸と、残存状態も良好な遺構に満足しつつ進む。その先で、まさか食違い虎口にまで出会えるとは思わなかった。

八木土城は鎌倉時代の築城と伝わるが、八木家城主の時代、特に戦国期に改修されたのは間違いないだろう。場合によっては重棟時代の改修にさらに手を加えられた可能性も……。重棟が赴任する以前、1577（天正5）年の羽柴秀長による但馬攻めの際には、八木城も攻められている。八木城と八木土城、2つの城が連携して奮戦していた光景が脳裏に浮かぶ。

北端の守りも万全の土城

南端から北へ進むこと200mばかりで、ピークにたどり着く。かなり狭いが、ここが八木土城の主郭とみなしてよいだろう。標高409m、ということは八木城からさらに約80mも登ってきたのか。「自分で自分をほめたい」気分だ。

その先の急斜面を覗くと堀切が見える。降りて振り返ると、さらにその落差を体感できる。

少し下ったところの鞍部に、「ここより城外」の浅い堀切があった。これで八木土城も完全攻略。時刻は17時。残り1時間あるので、日没からかなり余裕を持って下山できるだろう。と、安堵して引き返し始めたのも束の間……。

“隠れステージ”最後にまさかの展開

八木土城、南北に伸びる尾根のみだと思っていたのだが、違った。縄張図を見直してみると、分岐した西尾根にも曲輪が描かれている。

ここまできたら「完全攻略」したい。意を決して分岐から西尾根へ。結果、「案ずるより産むが易し」だった。西尾根には3つほどの曲輪が並んでいたが、高低差は大したことなく、遺構の見応えは文句無しだった。

切岸も土塁も、やはり他の曲輪と様相が異なる。八木土城、遺構のバリエーションの豊富さは全国有数だ。めくるめく展開が味わえる。石造りの八木城、土造りの八木土城はセットで回らなければもったいない。

改めての完全攻略は17時15分頃。残り1時間を切っていたが、下りは早い。八木土城から30分ほどで下山した。

撮影＝今泉慎一

（今泉 慎一）