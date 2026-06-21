ガーラ湯沢が運営する「GALA YUZAWA SNOW RESORT」は、通称を「GALA YUZAWA MOUNTAIN FIELD」に変更する。

オールシーズン営業化をメインコンセプトとして、「本格的に山で遊ぶためのフィールド」という魅力を表した。これまでは「SNOW RESORT」の通称で展開していた。

夏期の営業期間は7月18日から9月28日までで、過去最高の営業日数となる。夏期営業に合わせ、ガーラ湯沢駅発着の新幹線を期間限定で運行する。夏期の東京〜ガーラ湯沢駅間の直通運転は、2000年以来26年ぶりとなる。越後湯沢駅とガーラ湯沢駅間でシャトルバスも運行する。

新アトラクションとして、地形の高低差のみで滑走する「パノラマコースター」（全長305メートル、最大5名乗車）と、標高約1,030メートルに設置する日本初の巨大電動シーソー「パノラマシーソー」（全長約9メートル）を導入する。ゲレンデを活用したアクティビティ「マウンテンカート」には新コースも登場する。

料金はサマーパーク入場券が大人3,000円・小学生1,500円、アクティビティ券初回券が大人2,000円・小学生1,500円など。入場券とアクティビティ券のセットパックも用意する。

■ダイヤ

たにがわ403号 東京（08：03）〜ガーラ湯沢（09：38）／7月18日〜20日、8月8日〜16日、9月19日〜23日

たにがわ412号 ガーラ湯沢（15：56）〜東京（17：20）／7月18日〜20日、8月8日〜16日、9月19日〜23日