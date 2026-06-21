2026年6月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人間関係がギクシャクしそう。ワガママや気配り不足に注意。
家族のことは話題に出さないで。悪く言われる可能性あり。
不調日。予定より早め早めに動くことでトラブル回避を。
音楽が心を充実させる日。10分でもいいから耳を傾けて。
注意日。冗談のつもりのひと言が、相手を深く傷つけそう。
口うるさい人に注意を。反発すると状態は悪化の一途に。
身辺整理をすると吉。まずはクローゼットの中からチェック！
旅の計画を立てると◎。情報をたくさん集めるのがカギ。
好調日。赤やオレンジを身につければ運気はさらに向上！
自信がふつふつ。開き直って堂々と行動すれば幸運に。
個性的な言動が魅力となる日。念入りなおしゃれも◎。
派手に遊ぶと気分爽快。イベントやお祭りは1番乗りで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人間関係がギクシャクしそう。ワガママや気配り不足に注意。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家族のことは話題に出さないで。悪く言われる可能性あり。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
不調日。予定より早め早めに動くことでトラブル回避を。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
音楽が心を充実させる日。10分でもいいから耳を傾けて。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
注意日。冗談のつもりのひと言が、相手を深く傷つけそう。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
口うるさい人に注意を。反発すると状態は悪化の一途に。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
身辺整理をすると吉。まずはクローゼットの中からチェック！
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
旅の計画を立てると◎。情報をたくさん集めるのがカギ。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
好調日。赤やオレンジを身につければ運気はさらに向上！
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
自信がふつふつ。開き直って堂々と行動すれば幸運に。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
個性的な言動が魅力となる日。念入りなおしゃれも◎。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
派手に遊ぶと気分爽快。イベントやお祭りは1番乗りで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)